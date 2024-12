El juego del calamar: 8 cosas que debes recordar antes de ver la temporada 2

Revive los momentos clave de la temporada 1 de El juego del calamar antes de sumergirte en los nuevos episodios. Desde los personajes hasta las pruebas mortales, aquí tienes un repaso de lo que debes recordar.

Madrid, 23 de diciembre (EuropaPress) - La segunda temporada de El juego del calamar llegó a Netflix. Lanzada en 2021, la primera tanda de capítulos se convirtió rápidamente en un éxito mundial, y Netflix dio luz verde a otras dos entregas. La ficción le valió un Emmy a su creador, Hwang Dong-hyuk, y antes de su estreno, la nueva temporada de la serie ya recibió una nominación a los Globos de Oro 2025.

La primera entrega de El juego del calamar seguía a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un hombre desesperado que aceptaba participar en un concurso para ganar una gran suma de dinero... una competición que resultaba ser mucho más peligrosa y violenta de lo esperado. Los nuevos episodios también seguirán al personaje de Jung-jae, pero antes de verlos, conviene recordar algunos puntos clave de la temporada pasada.

¿En qué consistía El juego del calamar?

En la ficción, la competición de El juego del calamar reunía a 456 participantes, a quienes se vestía con un chándal verde. Cada uno tenía un número y debía competir en pruebas inspiradas en juegos infantiles... aunque con un giro macabro que las convertía en trampas mortales. Los concursantes aprendían desde el primer juego, "Luz roja, luz verde", que ganar era cuestión de vida o muerte. Además, cada vez que alguien moría, el premio final aumentaba en 100 millones de dólares, lo que llevaba a muchos jugadores a tratar de matarse entre ellos.

¿Quién era Seong Gi-hun?

Jung-jae protagonizaba la ficción, encarnando a Seong Gi-hun, un hombre que al inicio de la primera temporada estaba ahogado por las deudas de juego, vivía con su madre anciana y estaba divorciado, con una hija a la que rara vez podía ver. Esta precaria situación, unida a su adicción por las apuestas arriesgadas, lo empujaba a competir por el jugoso premio de El juego del calamar... que al final acababa ganando como el jugador 456.

El vendedor

Tanto Gi-hun como el resto de participantes del juego eran seleccionados para concursar debido a su alta vulnerabilidad y situación de extrema urgencia económica. Así, el personaje de Jung-jae era reclutado en primer lugar por un misterioso hombre trajeado que jugaba al ddakji en el metro. Tal y como revelaban los adelantos de la ficción, parece que el personaje de Gong Yoo, también conocido como el Vendedor, regresaría en la segunda temporada.

Otros concursantes

Gi-hun fue el único participante que sobrevivió a los juegos en la primera temporada, lo que lo convirtió en el ganador del premio, pero la ficción también se centró en otros personajes que fueron clave en su viaje. Así, aunque no es probable que regresen a la ficción, conviene recordar a algunos de los concursantes más importantes de la pasada edición.

Cho Sang-woo (Park Hae Soo), que participaba en el juego para librarse de una acusación de malversación, era el mejor amigo de la infancia de Gi-hun y acababa apuñalando a Kang Sae-byok (Hoyeon), una inmigrante que quería el dinero del premio para sacar a su familia de Corea del Norte. En la ronda final, Gi-hun mataba a Sang-woo.

El creador de los juegos

Por otro lado, Oh Il-nam (Oh Yeong-su) era el jugador más anciano de la competición, por lo que Gi-hun sentía la responsabilidad de protegerlo. Aunque en un momento dado de los juegos parecía morir, más tarde volvía a aparecer, proporcionando uno de los grandes giros de la ficción... y es que Il-nam no era un jugador cualquiera, sino el creador mismo del concurso.

Tal y como explicaba el personaje de Yeong-su, era un hombre rico que, tras ser diagnosticado con cáncer y aburrido de su acomodada pero insulsa existencia, ideaba la competición y participaba en la misma para vivir una última aventura.

La trama del líder

Paralelamente al paso de Gi-hun por los juegos, la primera temporada abordaba una trama que seguía a Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), un policía que trataba de infiltrarse en la competición, convencido de que esta tenía algo que ver con la desaparición de su hermano.

No obstante, al final se descubría que el hermano perdido del policía no era otro que el Líder, la figura vestida de negro que parecía estar al mando de los juegos. A pesar de ser apuñalado por su hermano, Jun-ho sobrevivía y es uno de los pocos personajes que regresarán en la segunda temporada.

Los VIPs

Tal y como se revelaba en la primera temporada, los juegos no eran completamente secretos, sino que había ciertas personas ricas, conocidas como los VIPs, que se dedicaban a verlos (y probablemente a financiarlos) por diversión. Como muchos de los implicados en la competición, los VIPs cubrían sus rostros, en su caso, con máscaras doradas de animales.

El trasfondo social

Tanto la existencia de los VIPs como la motivación de Il-nam para crear los juegos reflejan el claro trasfondo social de la ficción. La serie muestra cómo el dinero mueve el mundo, dando poder a aquellos que lo tienen en abundancia, y cómo estos se aprovechan de los pobres por el simple hecho de poder hacerlo y para su entretenimiento y diversión.

