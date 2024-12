Accidente aéreo en Kazajistán fue por una "interferencia externa", afirma aerolínea

MADRID, 27 (EUROPA PRESS).- Azerbaijan Airlines informó este viernes que, según datos preliminares, el accidente aéreo del 25 de diciembre cerca del aeropuerto de Aktau, en Kazajistán, se produjo por "una interferencia externa física y técnica", en medio de las especulaciones lanzadas desde Ucrania sobre la responsabilidad de Rusia.

La aerolínea explicó que teniendo en cuenta los "riesgos" que existen, decidió suspender hasta que finalice la investigación del accidente los vuelos a partir de este sábado que partan de Bakú, capital de Azerbaiyán, con destino a los aeropuertos rusos de Mineralnie, Vodi, Sochi, Volgogrado, Ufa o Samara.

Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán confirmó la presencia de "rastros de metralla" en el interior del avión, así como "agujeros" en una de las alas y "daños en el fuselaje", según contó el ministro de Transporte, Rashad Nabiyev.

Asimismo, señaló que "las conclusiones preliminares de los expertos indican la presencia de interferencias externas" y que "el tipo de arma" que se pudo utilizar "lo determinará la investigación", recogió la agencia Report.

El día de Navidad, un avión modelo Embraer 190 de Azerbaijan Airlines que cubría la ruta Bakú-Grozni se estrelló a tres kilómetros del aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau, dejando 38 muertos y 29 heridos, la mayoría de ellos de gravedad.

Debido a la espesa niebla en Grozni, fue desviado a Majachkalá, en el Daguestán ruso, y después a Aktau. Durante el cambio de ruta, la tripulación hizo sonar la señal de emergencia por hechos que aún se desconocen, si bien se ha especulado que una bandada de pájaros dañó uno de los motores, o bien se produjo una explosión de un tanque de oxígeno en la cabina, lo que hizo a los pilotos perder el control.

Sin embargo, Nabiyev señaló que esta última versión de la explosión de un tanque de oxígeno habría quedado "desmentida" por los propios supervivientes de la tragedia, que han contado que las explosiones provinieron del exterior.

Por otro lado, explicó que la investigación también abordará por qué el piloto decidió desviarse de Majachkalá hacia Aktau y apagó el GPS a bordo. "Esto necesita ser aclarado", dijo Nabiyev, quien confirmó ya la presencia de varios expertos internacionales para sumarse a las pesquisas.

