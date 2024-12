PERFIL ¬ Jimmy Carter, el tecnócrata fallido y mediador internacional por vocación

Madrid, 29 de diciembre (EuropaPress).- El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter (Plains, Georgia, 1924), ganador del premio Nobel de la Paz en 2002 por su legado como mediador internacional, impulsor de las misiones de observación electoral en varios países del mundo, deja un legado un tanto inusual, más destacado por sus actividades fuera de la Casa Blanca que por un único mandato tan breve (1977-1981) como tumultuoso, marcado principalmente por la devastadora crisis económica que padeció Estados Unidos a lo largo de la década de los setenta.

Carter, heredero de una rica familia de Georgia y graduado de la Academia Naval, se presentó a las elecciones presidenciales de 1976 como un demócrata moderado y de corte tecnócrata a raíz de su educación como ingeniero, que conectó con los norteamericanos al definirse como un hombre honesto en respuesta al descontento generado por el escándalo del Watergate durante la era de Richard Nixon y la guerra de Vietnam.

Al final, la elección contra Gerald Ford, recuerda el Centro de Barcelona para Asuntos Internacionales (CIDOB) fue la más ajustada en 60 años: el demócrata Carter se proclamó Presidente con el 50.1 por ciento de los votos populares y 297 votos electorales correspondientes a 23 estados, mientras que Ford perdió la partida con un 48 por ciento de sufragios populares, 240 electorales y 27 estados en su cuenta.

Carter barrió en los estados del sur, que no habían dado un Presidente desde la elección de Zachary Taylor en 1848.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi

Nada más asumir el cargo, impulsó una serie de iniciativas para sacar al país de la recesión a través de la llamada Ley de Asignaciones de Estímulo Económico, finalmente ineficaz: a pesar de la disminución del índice de desempleo, el aumento del coste de la vida por el repunte de los precios del petróleo acabaron por fagocitar cualquier tipo de iniciativa adicional de su administración.

También desreguló parcialmente las industrias de aerolíneas, ferrocarriles y camiones y estableció los departamentos de Educación y Energía, así como la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

Designó grandes terrenos en Alaska como parques nacionales o refugios de vida silvestre, nombró a un número récord de mujeres y minorías raciales para puestos federales y, aunque nunca consiguió colocar una nominación al Tribunal Supremo, sí elevó a la abogada por los derechos civiles Ruth Bader Ginsburg a la segunda corte más alta de la nación, con vistas a su ascenso definitivo en 1993.

Nada de esto acabó importando a los votantes norteamericanos a finales de 1980. La inflación acabó disparándose hasta el doble dígito y sólo hizo falta un fracaso adicional, esta vez en política exterior, para dar la puntilla a su mandato.

Jimmy Carter, former US president who was committed to human rights, has died. He was 100 years old.

Carter set a powerful example for world leaders to make human rights a priority, and he continued to fight for human rights after he left office. pic.twitter.com/4bzHooX2ZG

— Human Rights Watch (@hrw) December 29, 2024