Expresidente de EU, un Nobel de la Paz: el polémico Jimmy Carter fallece centenario

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, murió este domingo a los 100 años de edad.

Los reporteros Kevin Sullivan y Edward Walsh, del diario estadounidense The Washington Post, informaron que su hijo confirmó el deceso del mandatario número 39 de Estados Unidos; sin embargo, no precisó la causa.

En febrero de 2023, el Centro Carter dijo que el exmandatario, luego de varias estancias hospitalarias, dejaría su tratamiento médico y procedería con cuidados paliativos.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi

— The Carter Center (@CarterCenter) December 29, 2024