Édgar Veytia, testigo contra García Luna, saldrá libre en 2025; piden su extradición

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit preso en Estados Unidos, redujo su condena de 20 a 10 años, luego de colaborar como testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna. Se prevé que sea liberado en 2025.

De acuerdo con información de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés), el exfuncionario mexicano conocido como “El Diablo” obtuvo en abril pasado una reducción de su condena tras haber sido sentenciado en 2019 a pasar 20 años en prisión y otros cinco más en vigilancia.

El exfuncionario mexicano conocido como “El Diablo” pidió “clemencia” a la Jueza Carol Bagley Amon, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, aunque no se concedió la conmutación total de la sentencia previa, como pidió el abogado defensor Alexei Schacht.

Los fiscales federales, quienes también estuvieron a cargo del caso de García Luna, destacaron que Veytia fue un cooperante esencial en la investigación contra el General Salvador Cienfuegos, señalado por narcotráfico, pero a quien se terminó liberando tras un acuerdo diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Pilmar destacó que en el caso de García Luna, el exfiscal de Nayarit ofreció información “consistente” antes y durante el juicio al exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, acusado de narcotráfico.

Veytia fue acusado por narcotráfico, pero su cooperación con las autoridades le permitió obtener beneficios en su propio caso.

Luego de que se difundiera que Édgar Veytia saldrá de prisión en marzo de 2025, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, confirmó que están activas seis solicitudes de extradición en su contra.

Las solicitudes de extradición corresponden a delitos graves, incluidos secuestro agravado, extorsión, abuso de autoridad y tortura.

Díaz Ponce explicó en entrevista con medios locales que el trámite ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la extradición está completo.

Entre las carpetas de investigación destaca la número 1461/2019, que lo involucra en delitos de tortura y abuso de autoridad contra Miguel Ángel “N”. También está la causa 1882/2019 por extorsión, abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro en contra de Gerardo “N” y Yadira Yesenia “N”.

Veytia fue detenido en 2017 en el puente fronterizo que une a las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Tras su captura, comenzaron a surgir las historias de terror en Nayarit, como desaparición de personas, secuestro, extorsión y asesinatos, cuyas víctimas eran comerciantes y dueños de terrenos que fueron obligados a pagar derecho de piso o a vender sus tierras.

En diciembre de 2013, por ejemplo, ejidatarios y pobladores de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, denunciaron públicamente al entonces Fiscal Veytia de incurrir en amenazas, extorsiones y despojos de sus tierras. Así lo consignaron en su momento diarios como El Universal. Otro caso dado a conocer por la prensa tras su arresto, fue el del empresario inmobiliario Eduardo Valencia, quien denunció a Proceso cómo fue encarcelado injustamente y despojado de su patrimonio por mil 800 millones de pesos, en una embestida encabezada por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.

“Cuando me entrevisté con Veytia él me decía: ‘Aquí yo soy la ley, aquí yo soy el poder y tus abogaditos de cuello blanco me vienen guangos. Aquí, si yo quiero, vas a estar el resto de tu vida preso, y si quiero te puedo expropiar todos tus bienes. Es mejor que negocies con nosotros’, denunció en ese entonces Eduardo Valencia en declaraciones a Proceso. “Así se manejaban en Nayarit. Si les gustaban tus propiedades se las quedaban. Tengo amigos con hoteles en los que les han sembrado droga para asegurarles las propiedades y se las han quedado vía decomiso a valores. De risa”.