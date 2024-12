ENTREVISTA ¬ El Fondo de Cultura es otro: aquí hacemos libros no cocteles: Taibo II

Paco Ignacio Taibo II expuso a Café y Noticias que este año fue clave, no solo por el 90 aniversario del Fondo de Cultura Económica, sino porque era “el remate de toda la primera etapa, que habíamos corrido, tratando de armar varios proyectos que fueron creciendo y creciendo y creciendo”.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), expuso en entrevista todos los avances que se lograron en este 2024 y a lo largo de su gestión, en la cual lo más notorio ha sido la baja en los costos de los libros que han podido llevar a todos los rincones del país donde antes no había, cuestiones que forman parte de la nueva visión que existe al interior de esta institución, que antes era “aristocratizante”, como señaló él mismo.

“Tenía en los últimos años, una visión aristocratizante. El Fondo gastaba en participaciones, hacía cócteles, cosas que nosotros destruimos desde que llegamos. El Fondo hace libros, no cócteles. Ahora hay un cambio de percepción y yo puedo entrar a una feria de libros caminando y en 100 metros me van a saludar 50 personas diciendo. ‘Ay, qué bien que bajaron los precios’ y ‘cuando sacan este libro’ y ‘cuándo nuestro club’. Yo creo que hemos logrado una percepción muy positiva a nivel popular del nuevo Fondo”, comentó a Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Taibo II expuso que este año fue clave, no solo por el 90 aniversario del Fondo de Cultura Económica, sino porque era “el remate de toda la primera etapa, que habíamos corrido, tratando de armar varios proyectos que fueron creciendo y creciendo y creciendo”. Entre las cosas más interesantes, ahondó, fue bajar el precio de los libros, sacar colecciones mucho más baratas y lograr mantener el ritmo editorial. “Estuvimos produciendo todo el año alrededor de 500 libros nuevos títulos reedición reimpresiones y crecimos en nuestra red internacional”.

Paco Ignacio Taibo II explicó que el Fondo de Cultura es una estructura que tiene presencia en 11 países de América Latina en España y una bodega de distribución en el sur de Estados Unidos. Crecimos mucho en los clubs y las salas de fomento a la lectura. “Llegaremos en estos últimos días del año a 20 mil clubs y salas de lectura repartidos por todo el país, formados por voluntarios a los que nos hemos dado la tarea de entregar libros, dar formación, crear bibliotecas de apoyo chiquitas, pequeñas bibliotecas comunitarias, luego crecimos mucho en nuestra red informativa”.

En cuanto al proceso de transición, dijo que ésta fue muy calmada porque era el mismo equipo el que entraba y el que salía. “Nos permitió prepararnos para nuevos proyectos para el año que viene que todavía no están perfilados. Yo calculo que en los primeros días de enero podremos con el Presidente de la República y decir estas son las grandes propuestas para el Fondo para el sexenio y ver cuáles de ellas van a ser viables y podamos empezar a articular”.

“Yo creo que ya es momento en enero de decir: bueno, aquí hay seis años con logros importantes, muy importantes, yo diría, quedan algunas preguntas las campañas de fomento de la lectura que se lanzaban en el pasado, a mí no me gustaban, no tenían profundidad,eran formalistas y ahora que ya tenemos una base social muy grande, podemos relanzar este tipo de campaña, hay pactos, tengo pactos con un centenar de instituciones dentro de la propia SEP con decenas de dependencias con las que colaboramos hacemos trabajo conjunto, colaboramos con los Pilares en la Ciudad de México, con el Injuve en todo el país, con el Seguro Social poniendo exhibidores de Literatura en las salas de espera donde el mexicano común y corriente consume un tiempo angustioso y terrible, siempre está bajo la presión de recibir atención médica y hay tiempos muertos, nuestra idea es: la lectura es balsámica en los tiempos muertos, suaviza, ayuda”.

En ese sentido, refirió que llega la hora del balance y sobre todo la hora del relanzamiento, “pero insisto esto depende de una reunión con la Presidenta de la República en enero que nos permitirá decir de las 7, 8 proposiciones grandes que tenemos encima de la mesa cuáles vamos a hacer avanzar y la continuidad desde luego”.

Perla Velázquez y Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/perla-velazquez-y-obed-rosas/