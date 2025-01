Emilio Echevarría, coprotagonista de Amores Perros, fallece a los 80 años

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El destacado actor mexicano Emilio Echevarría murió este sábado a los 80 años de edad.

Echevarría es recordado por interpretar a Martín "El Chivo" en Amores Perros, la primera película del galardonado director Alejandro González Iñárritu.

Fue precisamente Guillermo Arriaga, escritor y guionista de dicha película —la cual consiguió una nominación al Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa— quien confirmó la noticia.

"Tremendísimo actor y mejor ser humano. Un querido amigo. Tuve el privilegio de colaborar con él en varias producciones. Un grande", escribió Arriaga en su cuenta de X.

Emilio Echevarría también colaboró con Arriaga e Iñárritu en Babel (2006), filme que consiguió la nominación a Mejor Película tanto en los Óscares como en los BAFTA, el Festival de Cannes, los Premios César, entre otras preseas.

Por su parte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), instancia encargada de entregar el Premio Ariel, el máximo galardón cinematográfico en México, lamentó la noticia.

Echevarría obtuvo tres nominaciones al Premio Ariel: en Actor de Cuadro en Morir en el Golfo de Alejandro Pelayo; por Coactuación Masculina en Un monstruo de mil cabezas de Rodrigo Plá; y Coactuación Masculina en el filme El Elegido de Antonio Chavarrías.

Emilio Echevarría nació el 3 de julio de 1944 en la Ciudad de México. Aunque estudió Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue la actuación su verdadera vocación.

Ejerció su licenciatura en Televisa; sin embargo, fue a los 32 años cuando comenzó a incursionar en la actuación, inicialmente en obras de teatro.

En 1984, debutó en el cine con el cortometraje Desde el cristal con que se mira, dirigido por María del Carmen de Lara, quien posteriormente fue la directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM.

If you haven't seen Alejandro González Iñárritu's directorial debut, Amores Perros, I strongly urge you to do so. In one segment, El Chivo (Emilio Echevarría), a destitute, occasional assassin who trails his daughter, unaware of his survival, resides in a dilapidated, deserted… pic.twitter.com/rELlQG6O6U

— Stephen Gibbons (@Gibboanxious) February 29, 2024