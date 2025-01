VERSUS ¬ Periodistas analizan al Trump 2.0, que quiere expandir a EU por la fuerza

En esta entrega de VERSUS se expuso lo que pasa en México y en el mundo ante las declaraciones y amenazas que ha soltado Donald Trump en los últimos días. ¿De qué forma quiere tener injerencismo el Presidente electo de Estados Unidos en nuestro país? ¿Tendrán efecto estas amenazas? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresará a la presidencia empoderado y convencido de cumplir con todas sus amenazas y proyectos que no pudo cumplir durante su primer mandato, sin importar la manera o los medios que deba de utilizar para lograrlo, plantearon Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

Este martes, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elevó sus amenazas contra el mundo. Dijo que México es dirigido por cárteles de la droga, y que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. El control de ambos territorios es vital para la seguridad nacional estadounidense, agregó Trump, cuando faltan menos de dos semanas para asumir el cargo. También aseguró que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por el de “Golfo de América”.

Trump arremetió contra México al asegurar que el país "está esencialmente dirigido por los cárteles". Criticó al Gobierno mexicano por no controlar la migración hacia Estados Unidos y advirtió que impondrá "grandes aranceles" si no se toman medidas. "Ellos tienen que detener a millones de personas que entran de manera ilegal a nuestro país. Pueden hacerlo, pero si no lo hacen, pagarán aranceles sustanciales", afirmó el republicano.

Al respecto, Meme Yamel señaló que Trump cuenta con una fama de "bocón" y de no cumplir con muchas de las amenazas que realiza, sin embargo, dijo, esto no asegura que en algún momento lo haga.

"Por supuesto sí es un bocón, sí es un bravucón, sí dice mucho y luego no hace tanto de lo que dice, pero no quiere decir que no haga. La palabra clave es que no hace tanto de lo que dice, ¿por qué? Todo depende. Recordemos que él es un empresario, piensa como empresario y actúa como empresario. En donde vea que la apuesta es más fuerte va a meter más, donde vea que hay debilidades no va a arriesgarse tanto".

La periodista señaló que en este momento Trump está intentando maximizar el poder que tiene y la imagen de Estados Unidos, como el país perfecto y poderoso.

Yamel indicó que a diferencia de su primer mandato, ahora Trump asumirá la presidencia con el respaldo del voto popular. "La enorme diferencia del Trump de su primer mandato a este es que en esta ocasión sí llega con un respaldo más amplio, no solamente con el voto del colegio electoral, sino también con el voto popular algo con lo que no llegó en el primero. Hoy Trump se siente demasiado empoderado porque sí tiene esos votos, a la gente no le gustó el mandato de Joe Biden".

Por su parte, Perla Velázquez coincidió con Meme Yamel en que Trump es una persona conocida por sus constantes amenazas a otros países y señaló que en esta ocasión Trump está consciente de que es su última oportunidad para poder cumplirlas.

"Todos hemos hablado de un Donald Trump bravucón, de una persona que se la pasa lanzando amenazas, cuántas sí hace y cuántas no, es lo que deberíamos de estar viendo, porque quizás en un pasado están cada una de estas acciones, pero ahora falta ver a futuro, ya viene recargado, sabe que es el último periodo que va a tener para poder establecer a esta ultraderecha en Estados Unidos, dejar consolidada una parte que no lo pudo hacer, quizás en el mandato pasado".

Velázquez señaló que una muestra de la fuerza con la que Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos es la dimisión de Justin Trudeau como líder del Partido Liberal y como Primer Ministro de Canadá.

"Hasta dónde sí puede incidir en esta ocasión Donald Trump y hasta dónde no, ya vemos el resultado de unas de las primeras acciones, la dimisión que hace Justin Trudeau a ser el líder del Partido Liberal en Canadá y también ser el Primer Ministro de este país, claro, hay una crisis que se desata en Canadá después de los resultados que ha dado este personaje Justin Trudeau en cuestiones de vivienda, en cuestiones, de inflación, en cuestiones de migración, la manera incluso que responde al Presidente electo de Estados Unidos y ya se ven estos resultados en donde sí puede tener ahora este tipo de de injerencia".

En tanto Alina Duarte, señaló que desde hace varios años Estados Unidos es un país que está en decadencia, por este motivo, dijo Trump busca ganar en el exterior la legitimidad que no puede conseguir internamente.

"Estados Unidos en esa decadencia está buscando legitimidad en el exterior que no puede lograr a lo interno está dispuesto a decir 'ahora el Canal de Panamá va a ser nuestro, el Golfo de México va a ser el golfo de América, vamos a a incluir a México y a Canadá porque los estamos financiando, entonces van a ser un estado más' entonces ahí Donald Trump creo que tiene ese margen de tratar de legitimar a través de la política exterior, de presiones externas".

La periodista aplaudió la postura de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien pese a las presiones se ha mantenido firme ante Trump y ha dejado en claro que defenderá los intereses de nuestro país.

"Ahí es en donde creo que estas posturas de Claudia Sheinbaum no solamente hay que rescatarlas sino bancarlas dadas las presiones que va a tener Estados Unidos, también no vamos a descartar que va a poner un acento de presión mayoritario en el tema migratorio".

