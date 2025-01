VIDEOS ¬ Incendio forestal en Los Ángeles provoca la evacuación de 30 mil personas

Los Ángeles, 7 de enero (LaOpinión).- Un rápido incendio causado por potentes vientos en el sur de California ha obligado a la evacuación 30 miles de personas en Pacific Palisades, la afluente comunidad angelina localizada junto a Santa Mónica frente a la costa del Pacífico.

El incendio creció rápidamente desde las 10:30 de la mañana del martes, cuando primero fue reportado, a más de 770 acres alrededor de las 2:30 pm, dejando en una precaria situación a numerosas propiedades de Pacific Palisades, cuya ubicación sobre las montañas de Santa Mónica le supone mayores riesgos.

Una hora más tarde, el incendio creció a mil 261 acres, con advertencia de evacuación para partes de Topanga, al oeste, también sobre las montañas. Además, empezaron a aparecer imágenes de casas en llamas, aunque no había al momento un reporte oficial al respecto.

Las autoridades indicaron que los residentes del área deben evacuar con dirección sur por Palisades Drive y al oeste sobre Sunset Boulevard con rumbo al Pacific Coast Highway (PCH). Sin embargo, fueron reportados muchos problemas de circulación. Los Angeles Times informó que el fuego obligó al abandono de decenas de vehículos estancados en tráfico.

El PCH fue cerrado desde el Freeway 10 hasta Topanga Canyon para permitir el acceso solo a los evacuados y vehículos de emergencia. Y fue acondicionado un refugio en el Centro Recreativo Westwood localizado en el 1350 S. Sepulveda Blvd.

Las autoridades piden al público evitar el área al oeste del Freeway 405 entre Sunset Blvd. y el Freeway 101.

Las autoridades avisaron desde la tarde del lunes de un evento de viento “potencialmente destructivo y mortal” en partes de los condados de Los Ángeles y Ventura, con ráfagas de entre 50 y 80 millas por hora, y en algunas zonas montañosas incluso hasta 100 millas.

Eso, combinado con una sequía prolongada en la región, pues no ha llovido casi nada desde principios del 2024, puso la mesa para la peligrosa jornada del martes y también el miércoles.

De todos modos, la causa concreta del incendio aún se investiga. Se sabe que dio inicio cerca de Piedra Morada Drive.

Hace algunas semanas hubo un incendio similar en la vecina Malibu, el cual forzó a medidas de evacuación. Las condiciones de escasa humedad y fuertes vientos fueron la causa.

Además de más de 250 bomberos combatiendo el incendio de Pacific Palisades, un comunicado de la ciudad indicó una alerta táctica con 140 elementos asignados para ayudar con las evacuaciones y el flujo vehicular, tratando de evitar cuellos de botella.

Debido al incendio y sus efectos, las actividades en varias escuelas fueron trasladadas a otras instalaciones: Palisades Charter Elementary School y Marquez Charter Elementary School rumbo a Brentwood Elementary Science Magnet en el 740 de Gretna Green Way, Los Ángeles. La escuela secundaria Paul Revere Charter al University High School Charter en el 11800 Texas Ave. Y Topanga Elementary Charter School a Woodland Hills Academy en el 20800 de Burbank Blvd, Woodland Hills.

