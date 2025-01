VIDEOS ¬ California está en llamas. Miles huyen y los millonarios dejan sus mansiones

Madrid/Los Ángeles, 8 de enero (SinEmbargo).- Los Ángeles permanece en estado de emergencia tras los debastadores incendios forestales que han impactado la región en las últimas horas y que ya han causado al menos dos muertes. Las autoridades de California ordenaron la evacuación de más de 80 mil personas por las imparables llamas que ya han calcinado varias viviendas y decenas de vehículos, según los primeros balances.

El Gobernador de California, Gavin Newsom, informó que unos mil 400 bomberos trabajan ya en las tareas de extinción, mientras que cientos más están ya preparados para hacer frente a unos "fuegos sin precedentes" que comenzaron el martes y han arrasado ya miles de hectáreas, especialmente en el área de Pacific Palisades.

El Departamento de Bomberos insistió en que los incendios están contenidos "al cero por ciento", en un aviso a la población publicado en redes sociales. Las autoridades prevén que el riesgo siga siendo extremo este jueves, habida cuenta de las fuertes rachas de viento que han contribuido al rápido avance de las llamas.

Más de 220 mil clientes se han quedado sin suministro eléctrico por estos incendios, según las estimaciones recogidas por ABC News y que han ido aumentando conforme han pasado las horas. El presidente, Joe Biden, aseguró el martes que su Administración hará todo lo posible para ayudar a las zonas damnificadas por los fuegos, que han llevado también al gobernador de California a declarar el estado de emergencia.

Esta misma mañana, el Gobernador declaró el estado de emergencia a causa del desastre natura.

"He declarado el estado de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas por el incendio de (el barrio de) Pacific Palisades. Residentes del sur de California: manténganse alerta, tomen todas las precauciones necesarias y sigan las pautas de emergencia locales", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, el Alcalde interino de Los Ángeles, Marqueece Harris-Dawson, ha declarado también el estado de emergencia en la ciudad estadounidense. "Tendremos todos los recursos necesarios a nuestra disposición", afirmó.

El incendio se está propagando rápidamente en el barrio de Pacific Palisades, si bien las autoridades han advertido de que lo peor puede llegar en las próximas horas por una fuerte tormenta de viento. Según el Departamento de Protección contra Incendios de California, las llamas está quemando alrededor de cinco campos de fútbol por minuto en el estado.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado que su equipo está en contacto con funcionarios estatales y locales por los incendios forestales y ha ofrecido "toda la ayuda federal que sea necesaria para ayudar a sofocar el terrible incendio".

Biden, que ha señalado que su Administración hará "todo lo posible para apoyar la respuesta", ha instado a los residentes de Pacific Palisades y las áreas circundantes de Los Ángeles a que se mantengan alerta y escuchen a los funcionarios locales.

Los bomberos del sur de California reportaron la noche de este martes que se están quedando sin agua para combatir tres grandes incendios de rápido crecimiento en el área de Los Ángeles.

En una actualización informativa que se emitió a las 10:00 p.m. de este martes, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) confirmó la dificultad para recargar los sistemas de hidrante en la zona de emergencia en Pacific Palisades.

“Los tanques están afectados por el fuego y no podemos acceder a ellos debido al fuego en las cercanías. Estamos en estrecho contacto con el LAFD (Departamento de Bomberos de Los Ángeles) y continuaremos coordinando nuestra respuesta con ellos. El agua sigue estando disponible en Palisades, pero es limitada en algunas áreas elevadas”, agregó.

La agencia dijo que el Centro de Emergencias (EOC) del LADWP trabaja para coordinar la respuesta las 24 horas del día los 7 días de la semana hasta que el suministro de hidrante vuelva a las condiciones normales.

El desarrollador inmobiliario de Los Ángeles, el millonario Rick Caruso, ex comisionado de la junta de agua de la ciudad, aseguró que los hidrantes se encontraban secos mientras que varias casas localizadas cerca del centro comercial Palisades Village, de su propiedad, estaban envueltas por las llamas.

Según Caruso, el problema tiene su origen en los depósitos que suministran de agua a los hidrantes instalados en el vecindario, además de mencionar que es un problema sistémico de la ciudad resultado de una infraestructura vieja.

Las autoridades mantienen en investigación las causas que hicieron detonar los tres grandes incendios (Palisades, Eaton y Hurst), que han calcinado más de cuatro mil acres en el Condado de Los Ángeles.

El avance de las llamas es impulsado por una fuerte tormenta con intensos vientos, con ráfagas de hasta 60 millas por hora.

Los famosos no han sido ajenos a esta tragedia, pues cada vez son más los que se suman a la lista de personas que abandonan sus hogares en busca de refugio como resultado de esta catástrofe natural. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

A través de redes sociales, diversas personalidades del mundo del entretenimiento han compartido su testimonio sobre la rápida propagación del fuego en la zona costera de lujo, misma que, hasta las últimas horas del pasado martes, habría propiciado el desalojo de poco más de miles de residentes.

Es así como el actor Miles Teller, conocido por su papel en Top Gun: Maverick, y su esposa, la modelo Kaleigh Sperry, dieron a conocer por medio de una publicación en redes sociales que se sumaron a las evacuaciones causadas por el denominado ‘Tornado de Fuego’.

I just left the hellscape formerly know as Pacific Palisades where I’ve lived for 26 years. I’m mad at what I saw. Our politicians have failed us. Unprepared, unimaginative, understaffed, now overwhelmed. Heads must roll for this disaster. I personally saw 100+ homes fully… pic.twitter.com/8txvSJEZXd

Por su parte, los hijos de Travis Barker, Alabama y Landon, se pronunciaron sobre la situación desde Instagram: “Acabo de ser evacuada de mi casa debido a los incendios forestales en Los Ángeles”, escribió la hijastra de Kourtney Kardashian.

Bajo esta misma tesitura, se reportó que el rapero Big Sean y la cantante de R&B Jhene Aiko han tenido que abandonar sus hogares. La misma suerte corrieron la estrella de la NBA Kawhi Leonard, y los actores Steve Guttenberg y James Woods.

Este último no dudó en compartir un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, revelando a sus fans que logró salir con éxito gracias al apoyo de los socorridas que se encuentran en el lugar: “A todas esas personas maravillosas que se han puesto en contacto con nosotros, gracias por preocuparos tanto. Solo quería informaros que pudimos evacuar con éxito”, indicó.

Haciendo un recuento de los daños en su vecindario, Woods añadió: “No sé si en este momento nuestra casa todavía está en pie, pero lamentablemente las casas en nuestra pequeña calle no lo están“.

Here is my dad's burger place, The Beachside Cafe, down the street from our home in Pacific Palisades

Words cannot describe what I feel. How many times as a kid did I break a sandy tourist’s $100 for chili cheese fries and a hamburger?

This is our entire neighborhood just… pic.twitter.com/MhnyGbGpmf

— Jennifer Begakis (@jenbegakis) January 8, 2025