No ha tomado posesión, pero ya se revela como el bully del mundo, querido lector. Era de esperarse que, tras su victoria electoral, se convirtiera en una versión aumentada de sí mismo. Y es que, si uno piensa todo lo que hizo impunemente, comprende que el mentiroso, abusivo, delirante Donald Trump, llegara a la presidencia más envalentonado que nunca.

Los norteamericanos le dieron su voto: no les importó en lo más mínimo su talante antidemocrático, su discurso fascista y xenófobo. Tampoco su desastrosa administración durante la pandemia de covid que costó miles de vidas, tampoco la mentira del fraude, ni la irrupción al Capitolio, ni que tenga un proceso judicial, nada. A Trump le dieron un cheque en blanco para que haga lo que quiera y llegue hasta donde lo dejen llegar los propios gringos o la comunidad internacional.

El futuro presidente quiere apropiarse del mundo, como Pinky y Cerebro, aquella caricatura de los años noventa. Nos parecen locuras, balandronadas en el mejor de los casos; alertas muy serias en el peor (y es que ya sabemos lo que ocurre cuando un megalómano en el poder, con gran popularidad, pretende expandir sus fronteras sin que nadie lo detenga).

Ahora dice que quiere a Groenlandia, que es territorio de Dinamarca; que quiere el Canal de Panamá; que quiere que Canadá se vuelva parte de Estados Unidos; que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, faltaba más. Lanza amenazas por doquier: aranceles y hasta la fuerza militar ya insinuada y claro, bulea a México: que si está gobernado por narcos, que si es muy peligroso y que si él no puede permitir que continúe esa situación. Es un bully, ya lo conocemos. Tiene la lengua muy larga y ningún sentido de la moral.

No es una sorpresa, seguirá amenazando a México y a los migrantes mexicanos y no sabemos si, de todas las locuras que se le ocurren, llevará a cabo alguna. Digo, alguna más seria que la expulsión masiva de migrantes. Si está hablando en serio, pues, si lanzaría una guerra más. Mucha gente opina que no hay que darle la menor importancia, que no hay que pelarlo, como si fuera eso, una caricatura. Y sí, suena muy bonito y hasta divertido pero lo cierto es que ese personaje será presidente de los Estados Unidos en apenas unos días que tome posesión. Tal vez por eso los canadienses y los daneses ya le respondieron que sus ímpetus imperialistas son más bien sueños guajiros. También México, en voz de su presidenta, le dio una clase de historia y geografía. Pero ahí está: una vez más sin nada que perder y todo que ganar. No tiene ya ningún incentivo para moderarse y sí muchos para radicalizarse: solo tiene cuatro años para tratar de concretar sus aspiraciones, construir su legado.

A eso, súmele el apoyo popular que tiene y su equipo formado por radicales, todo mal. Especialmente preocupante su posición sobre la guerra en Gaza. Terrible se avizora el futuro en esa parte del mundo. No solo será aliado de Israel como lo ha sido Estados Unidos, sino que intensificará su belicismo contra los palestinos. Netanyahu, criminal de guerra, debe estar muy contento. Otro loco de su lado.

A diferencia de muchos que creen que Donald Trump solo alardea como parte de su estrategia política, a mí me parece que las amenazas del futuro presidente de Estados Unidos deben ser tomadas en serio. El gobierno de México debe operar para enfrentarlo en todos los frentes. Reivindicar nuestra soberanía, como ha hecho estos días la presidenta Sheinbaum, va a ser la piedrota en el zapato los próximos años. Tendrá que hacerlo no solo en el discurso, sino también en los hechos ¿podrá evitar imponer una política migratoria que criminalice a los migrantes? ¿se los cazará como hizo el gobierno de López Obrador? ¿México recibirá a los migrantes deportados sin importar su nacionalidad?

Algún plan debe de tener el gobierno, porque no solo la migración será un tema, sino el comercio entre las dos naciones y el tráfico de drogas ¿se atreverá Trump a intervenir militarmente en el país cuando declare a los narcotraficantes como terroristas? Es evidente que lo que busca es alardear y esa medida sería un enorme alarde propagandístico que podría serle muy útil, a pesar de los costos. Y es que ya sabemos que Trump usa a México y a los mexicanos como su punching bag para demostrar su fuerza.

Claro, si quisiera combatir realmente al narcotráfico y atender la enorme crisis de salud pública que representa el fentanilo, podría empezar por eliminar en su propia casa el tráfico de la droga, sus propios carteles. También evitar que los narcotraficantes mexicanos se armen hasta los dientes con sus armas con las que matan a miles de mexicanos.

El mundo podrá producir todas las drogas que se quieran, pero si Estados Unidos combatiera realmente el narcotráfico en su propio país, las cosas serían muy diferentes. Lo mismo pasa con México que tendría que combatirlo por su propio interés; no es necesario que otros países lo hagan. El crimen organizado es uno de nuestros problemas más terribles, la crisis de violencia que nada más no se termina. Muchas vidas y mucho dolor nos han costado.

En un escenario utópico, sin intereses políticos y económicos mezquinos, los dos países podrían trabajar juntos para combatir, verdaderamente, a quienes negocian con la vida y la salud de las personas, ya sean gringas o mexicanas. Ojalá que el gobierno mexicano, más allá de nuestros vecinos, se ocupe de una vez por todas de acabar con aquellos grupos que trafican drogas y ahogan en violencia y sufrimiento a los mexicanos. Esa sí es su obligación, no de los gringos, ni de Trump.

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera/ María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.