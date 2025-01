De Ben Affleck a Del Toro: famosos han perdido sus casas por incendios en California

Ciudad de México, 9 de enero (Europa Press/AS MÉXICO).– Los incendios continúan azotando Los Ángeles, un desastre que ya ha obligado a evacuar a 150 mil habitantes y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas. Además de haber obligado a paralizar varios rodajes, el fuego también ha afectado a estrellas de la talla de Steven Spielberg, Jamie Lee Curtis, Billy Crystal, Ben Affleck, James Woods, Mark Hamill o Guillermo del Toro que residen en la ciudad estadounidense.

Mark Hamill, estrella de Star Wars, reveló a través de Instagram que logró abandonar Malibú "en el último minuto", un desalojo que se complicó, ya que "había pequeños incendios a ambos lados de la carretera". "El peor incendio desde 1993", añadió.

Otra de las afectadas ha sido Jamie Lee Curtis, que compartió un post en Instagram explicando su situación. "Mi comunidad y posiblemente mi casa están en llamas. Mi familia está a salvo. Muchos de mis amigos perderán sus hogares. Muchas otras comunidades también", relató la actriz, que también hizo una petición: "Manteneos alejados y dejad que los bomberos hagan su trabajo".

"Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en directo es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió Paris Hilton en X e Instagram. "Mi corazón y mis oraciones están con cada familia afectada por estos incendios, con todas las personas que han perdido sus hogares, sus recuerdos y sus queridas mascotas", añadió.

Billy Crystal y su esposa Janice perdieron su casa en Pacic Palisades, tal como reveló el actor en un comunicado publicado por la revista People. La pareja vivía en la residencia desde 1979. "Aquí criamos a nuestros hijos y nietos. Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no se pueden borrar. Estamos desconsolados, por supuesto, pero con el amor de nuestros hijos y amigos, superaremos esto", rezaba el texto.

Un representante de Anna Faris confirmó a People que la casa de la actriz en Los Ángeles también se había incendiado, pero Faris y su familia están "a salvo y muy agradecidos".

Diversos medios informan también que Ben Aeck, que cuenta con una lujosa mansión en la zona de Pacic Palisades, también ha tenido que ser evacuado y, tras formalizar su divorcio con Jennifer López, se ha refugiado en casa de otra de sus ex, Jennifer Garner.

Cineastas de primera línea como Steven Spielberg o Guillermo del Toro también se han visto afectados y han tenido que abandonar junto a sus familias sus residencias en la zona amenazada por las llamas descontroladas.

Cary Elwes, la estrella de La princesa prometida, escribió en Instagram que su familia estaba a salvo, pero que su casa se había quemado en el incendio de Palisades. "Lamentablemente perdimos nuestra casa, pero estamos agradecidos de haber sobrevivido a este incendio verdaderamente devastador", aseguró.

La estrella de This Is Us, Mandy Moore, también tuvo que abandonar su casa y contó a través de historias de Instagram que estaba a salvo con sus "niños, perros y gatos".

James Woods, que fue evacuado de su casa, ha estado documentando a través de X el avance del fuego. En una de las imágenes en las que se veía el fuego entre la vegetación, el actor escribió: "La vista desde una de mis cámaras de seguridad".

"A dos casas de nosotros", apuntó Woods junto a un vídeo que mostraba el incendio a escasa distancia.

The firefighters risking their lives to saves our homes deserve the highest praise and gratitude. The politicians who deprived them of the means to do their job, and literally left them using purses to quell the conflagration should be in prison. pic.twitter.com/f8HT7IrNlY

— James Woods (@RealJamesWoods) January 9, 2025