Mario Peralta, empresario y exregidor, es asesinado al salir de un banco en Tabasco

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).-Mario Peralta Jiménez, empresario y exregidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Villahermosa, fue asesinado este jueves en Tabasco, según informó Ricki Antonio Arcos Pérez, Alcalde de Tacotalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el empresario fue interceptado en las inmediaciones de un banco por hombres armados, quienes arribaron al lugar en motocicletas para emprender en su contra.

La víctima había retirado 500 mil pesos del cajero automático y posteriormente, dirigirse a su hogar. Sin embargo, los asaltantes dispararon contra él para llevarse el dinero y huir sin dejar rastro.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Jardines del Country, en donde los delincuentes ya habían seguido a Mario “N” desde el momento de su retiro bancario hasta la avenida Boulevard Bicentenario. Sin embargo, la acción se tornó fatídica cuando dispararon en su contra, resultando en la muerte del exfuncionario.

Después del ataque, se registraron imágenes que muestran a los delincuentes huyendo del lugar en la motocicleta, generando conmoción en la comunidad que exige justicia.

"Lamento con mucho pesar la perdida de mi amigo Mario Peralta Jiménez, hombre de trabajo que hoy se adelantó a la presencia del Señor. Mis más sincero pésame a sus padres, hermano, esposa e hijas, Dios brinde consuelo en sus corazones", fue el mensaje que escribió Ricki Antonio Arcos.

#Motosicarios ejecutaron en la zona exclusiva del #Country en #Villahermosa al empresario Mario Peralta Jiménez, ex regidor en la administración del ex presidente municipal de Centro Jesús Ali y sobrino del ex titular de (SOTOP), Héctor Peralta. pic.twitter.com/g4nBLkjO7u

