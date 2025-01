Sequías, inundaciones: el mundo alcanzó en 2024 niveles de calor nunca antes vistos

El 2024 fue el primer año calendario que ha alcanzado más de 1.5 °C por encima del nivel preindustrial. Ese umbral de 1.5 grados aparece fijado en el Acuerdo de París como objetivo a evitar para evitar los peores efectos del calentamiento global.

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS).– El 2024 fue el año más cálido en el mundo desde que hay registros (1850) y el primero del calendario en que la temperatura media superó 1.5 °C (1.6º en concreto) sobre el nivel preindustrial.

Según el informe anual del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el cambio climático inducido por el ser humano sigue siendo el principal impulsor de las temperaturas extremas del aire y de la superficie del mar; mientras que otros factores, como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), también contribuyeron a las temperaturas inusuales observadas durante el año pasado.

La temperatura media global de 2024 fue de 15.10 °C, nada menos que 0.72 °C superior a la media de 1991-2020, y 0.12 °C superior a la de 2023, el año más cálido registrado anteriormente. Esto equivale a 1.60 °C por encima de una estimación de la temperatura de 1850-1900 designada como el nivel preindustrial.

El 2024 fue el primer año calendario que ha alcanzado más de 1.5 °C por encima del nivel preindustrial. Ese umbral de 1.5 grados aparece fijado en el Acuerdo de París como objetivo a evitar para evitar los peores efectos del calentamiento global.

Cada uno de los últimos 10 años (2015-2024) fue uno de los 10 años más cálidos registrados.

2024 was the warmest year on record with an average global temp. 1.6°C above pre-ind. level.

It's the first year to exceed 1.5°C above pre-ind. level, with every month but one since July 23 surpassing this threshold. Full Global Climate Highlights 2024: https://t.co/s3JeRjZUyg pic.twitter.com/czM82ofqhf — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 10, 2025

La temperatura media mensual global superó en 1,5 °C los niveles preindustriales durante 11 meses del año. Si nos remontamos más atrás, todos los meses desde julio de 2023, excepto julio de 2024, han superado el nivel de 1,5 °C.

El 22 de julio de 2024 se alcanzó un nuevo récord de temperatura media diaria global de 17,16 °C.

El 2024 fue el año más cálido en todas las regiones continentales, excepto la Antártida y Australasia, así como en partes importantes del océano, en particular el océano Atlántico Norte, el océano Índico y el océano Pacífico occidental.

2024 was the warmest year for all continents, except Antarctica and Australasia. In Europe, 2024 exceeded the 1991–2020 average by 1.47°C and the previous record from 2020 by 0.28°C.

Read the full Global Climate Highlights 2024 here: https://t.co/s3JeRjZUyg

#C3S #GCH2024 pic.twitter.com/XMMwSbSzPv — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 10, 2025

En 2024 se produjeron tres temporadas de temperaturas récord para la época correspondiente del año: invierno boreal (diciembre de 2023-febrero de 2024), primavera boreal (marzo-mayo) y verano boreal (junio-agosto), con temperaturas 0,78 °C, 0,68 °C y 0,69 °C superiores, respectivamente, a la media de 1991-2020.

Todos los meses de enero a junio de 2024 fueron más cálidos que el mes correspondiente de cualquier año anterior registrado. Todos los meses de julio a diciembre, excepto agosto, fueron los segundos más cálidos, después de 2023, para la época del año. Agosto de 2024 empató con agosto de 2023 como el más cálido registrado.

Las tres métricas de temperaturas del océano batieron récord

Según tres métricas globales vitales para las temperaturas oceánicas, 2024 fue el año más cálido registrado. La coincidencia de que las tres sean las más altas es inusual. No pasaba desde 2016.

Las tres métricas son la temperatura superficial media global (GMST), las temperaturas superficiales marinas globales (SST) y el contenido de calor oceánico global (OHC) desde la superficie hasta los 2.000 metros de profundidad.

El indicador más confiable del calentamiento del planeta es el OHC, que actúa como un integrador de todo el calentamiento. Sigue batiendo récords año tras año. De 2023 a 2024, el contenido de calor oceánico global mostró un aumento de 15 zettajulios (10 elevado a 21 julios), energía equivalente a 140 veces la generación total de electricidad del mundo en 2023, según el análisis presentado por Kevin Trenberth, científico de la Universidad de Auckland y del NCAR (National Centre for Atmospheric Research) de Estados Unidos.

La SST varía bastante de un año a otro, especialmente con los eventos de El Niño. La GMST también varía con El Niño y también se ve afectada por la variabilidad climática. El último fenómeno de El Niño comenzó en abril de 2023 y se prolongó durante un año.

Desde abril de 2023 hasta junio de 2024, las temperaturas de la superficie del mar (TSM) globales fueron las más altas registradas, pero a medida que El Niño fue menguando, las TSM globales disminuyeron. Como es habitual en los fenómenos de El Niño, el mayor valor anómalo de TSM en 2024 se registró en febrero, cuando superó los 19,1 grados Celsius, aunque los valores reales más altos de TSM global se registraron en julio de 2024.

The Global Climate Highlights 2024 report is now online.

Delve in the analysis and access all the charts, information, and data on temperature, sea ice, precipitation, and greenhouse gas concentrations. Explore the data that defined 2024: https://t.co/s3JeRjZUyg#C3S #GCH2024 pic.twitter.com/zS5wftH7jk — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 10, 2025

Las diferencias se relacionan con el predominio de las áreas oceánicas del hemisferio sur para la TSM frente a las áreas terrestres del hemisferio norte, que se calientan más, para la TSM global.

Al mismo tiempo, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han alcanzado valores récord. Teniendo en cuenta el ciclo estacional, los valores son ahora de unas 425 partes por millón (ppm) en volumen, más del 50 por ciento por encima de los valores preindustriales de 280 ppm.

De hecho, según Trenberth, los valores superan en más de 3 ppm al año pasado, lo que indica que el calentamiento global debido al aumento de los gases de efecto invernadero continúa sin cesar. Estos aumentos se deben principalmente a las actividades humanas que queman combustibles fósiles, aunque los incendios forestales también han contribuido. El hecho de que las emisiones que calientan la Tierra sigan aumentando muestra que los esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles flaquearon en 2024.

Las temperaturas atmosféricas más altas significan que la atmósfera absorbe más humedad de la superficie de la tierra, lo que provoca que se seque, donde no llueve. Todo se seca más rápido, lo que provoca el marchitamiento de las plantas, olas de calor y un mayor riesgo de incendios forestales.

Las consecuencias del aumento de las temperaturas oceánicas son mucho más vapor de agua en la atmósfera, aproximadamente un 7 por ciento por cada grado Celsius de calentamiento. El vapor de agua también es un potente gas de efecto invernadero y contribuye al calentamiento.

El aumento del vapor de agua, como humedad atmosférica, queda atrapado en todas las tormentas, alimentando su desarrollo y provocando directamente lluvias (y nevadas) más intensas. Esto incluye huracanes, tifones, ciclones y ríos atmosféricos. El resultado es un mayor riesgo de condiciones meteorológicas extremas, lluvias intensas e inundaciones extremas.

Efectos de las altas temperaturas

Los efectos del calentamiento del clima y el aumento de las temperaturas oceánicas son pronunciados a nivel regional y bastante desiguales. Esto se debe a los patrones meteorológicos relacionados con El Niño y las olas de calor marinas, según Trenberth. Estas últimas también afectan profundamente a la vida marina, incluidos los peces, los mamíferos, las aves marinas y las plantas como los bosques de algas.

La sequía, la pérdida de cosechas, las olas de calor y los incendios forestales se volvieron comunes en muchas áreas del mundo en 2024, desde el sur de África en febrero, el sur de Asia y Filipinas en abril, el Pantanal en Brasil en junio, las olas de calor generalizadas y los incendios forestales en Europa en agosto y en el noreste de los Estados Unidos en noviembre.

En marzo se produjo un blanqueamiento masivo en la Gran Barrera de Coral, y en septiembre varios huracanes en el Caribe en julio y en el sureste de los Estados Unidos (especialmente Helene) causaron estragos. El tifón Yagi fue mortal y destructivo a principios de septiembre en el sureste de Asia y el sur de China y luego inundó Myanmar, Laos y Tailandia. También se produjeron grandes inundaciones en Chad y Nigeria en septiembre, y un monstruoso diluvio en Valencia en octubre provocó una gran devastación.

2024 was the hottest year in NASA’s record, which starts in 1880. Global temperatures were around 1.28 degrees Celsius (2.30 degrees Fahrenheit) higher in 2024 than the 1951-1980 average, the baseline period used in GISTEMP. pic.twitter.com/ULhBlSpvsq — NASA Climate (@NASAClimate) January 10, 2025

Además de la pérdida de vidas y medios de subsistencia, los costos y los trastornos a nivel local fueron devastadores. Sin duda, todos los eventos anteriores tienen muchos efectos secundarios, como la erosión, especialmente en las regiones costeras donde se producen mareas de tormenta. Los árboles y postes eléctricos caídos causan cortes de electricidad y desencadenan incendios.

Los cambios extremos en los patrones climáticos, de condiciones muy secas y soleadas a condiciones muy húmedas y viceversa, aumentan la vulnerabilidad, porque los suelos se encogen en condiciones secas, abriendo grietas, y luego las aguas de lluvia fluyen hacia las grietas y las agrandan. El resultado es que el clima severo y el calor récord impulsados por el cambio climático desataron estragos en todo el mundo. Se producen efectos adversos generalizados en la salud de muchos animales y humanos, especialmente del humo.

Las perspectivas apuntan a un mayor calentamiento, aunque, dados los aumentos récord de los últimos dos años, es probable que en 2025 las temperaturas medias globales sean un poco más frías, aunque el calor oceánico siga aumentando. Esto no significa que el calentamiento global no se esté produciendo, sino que existe una gran variedad de formas de manifestarse, según el análisis.

