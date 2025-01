México perdió categoría de país democrático en meses, dice expresidente en foro ITAM

En el Foro de Perspectivas Económicas 2025, Zedillo Ponce de León advirtió que México se encamina hacia una autocracia tras señalar la pérdida de su estatus democrático bajo el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León criticó, una vez más, a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al asegurar que “en unos cuantos meses, México ha perdido la categoría de ser un país democrático, que al menos en principio trata de practicar la aplicación del Estado de Derecho y esot nos toma en el peor momento”.

Invitado como orador en el Foro de Perspectivas Económicas 2025, organizado por el Instituto Tecnológicpo Autónomo de México (ITAM), Zedillo Ponce de León, el Presidente priísta que desató hace 30 años peor colapso económico de México, planteó que luego de la Reforma Judicial el país ha perdido sus bases democráticas y ha dado paso a una “autocracia” por parte de Morena, el partido que tienne el poder político desde 2018.

Zedillo, quien radica hace décadas en EU, afirmó ante los estudiantes del ITAM que “va a ser difícil que superemos los retos económicos y geopolíticos que se avecinan desgraciadamente, pues lo que hemos visto es que la apuesta se ha doblado por esa transformación de democracia a tiranía”.

El hombre que el martes 20 de diciembre de 1994, a tres semanas de su toma de posesión, comenzó una macrodevaluación del peso que incluso tuvo repercusión mundial, arremetió contra la llamada Cuarta Transformación (4T).

“No se fue a las urnas para decidir que la democracia mexicana tenía que ser destruida, no fuimos a las urnas para decir transfórmense la democracia mexicana en una tiranía, sin embargo, hasta ahora, parecen ser hechos consumados”, dijo ante un auditorio a modo.

El político priista, quien con su decisión de diciembre de 1994 provocó el despido de un millón de trabajadores por el cierre de empresas y la quiebra de los bancos que Carlos Salinas de Gortari privatizó para beneficiar a sus amigos, cargó directamente contra la Presidenta Sheinbaum Pardo.

“Los mexicanos necesitamos una Presidenta que gobierne con mucha autoridad, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la Presidencia de la República”, planteó el hombre que, además, rescató de la crisis a los bancos y a grandes empresarios mediante el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), cuyas deudas privadas las convirtió en públicas en la Cámara de Diputados, en diciembre de 1998, con el apoyo del PAN presidido por Felipe Calderón Hinojosa y la oposición del PRD, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

Zedillo golpea a Claudia, ella lo hunde

No es la primera vez que Zedillo critica a Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de noviembre, en un amplio artículo publicado por The Washington Post, el expresidente –también considerado un represor por la matanza de Acteal, Chiapas, que dejó 45 indígenas muertos y 26 lesionados graves en diciembre de 1997– escribió que el proceso de la Reforma al Poder Judicial mostraba a la Presidenta como “autoritaria” y como generadora de una crisis constitucional en el país.

Ella, expuso entonces, podría mejorar enormemente “el pobre desempeño de su antecesor”, pero “deberá decidir entre honrar su lealtad a Andrés Manuel López Obrador o a la voluntad del pueblo mexicano de vivir en democracia”.

En su exposición, Zedillo dijo que la reforma al Poder Judicial no traería independencia ni mayor competencia, sino que se presta para que patrocinadores e incluso organizaciones potencialmente criminales sean las que elijan a los jueces. En esa ocasión también calificó el primer mes de la Presidencia de Sheinbaum como repleta de "demagogia, el clientelismo, la incompetencia y el abuso de poder".

Ante ese posicionamiento del priista, la Presidenta de México, la primera mujer en ocupar ese cargo y quien es, plenamente, formada en la izquierda, respondió contundente el 4 de noviembre pasado.

"Bueno, él cambia la Constitución. Quita a todos los ministros y ministras; ministros, creo que eran entonces eran todos hombres, y elige a 11. Él en alianza con el PRI y ahora nos dice que eran independientes, super independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa", expresó la Presidenta.

Luego, paso a paso, desmintió el artículo de Zedillo a quien calificó como “vocero del conservadurismo”. “Defiende al Poder Judicial corrupto que él creó... Reaparece como el guía moral de la derecha derrotada”, se dijo entonces en la sección denominada “Detector de Mentiras”.

"Lo hubiera publicado en Reforma, en El Universal, en Milenio, en el Excelsior, en cualquiera y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque sea un periódico que aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No, no lo publicó en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses o al Gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles", destacó Sheinbaum.