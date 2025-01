Presidente de Corea del Sur que fue destituido por declarar Ley Marcial es detenido

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS).– El Presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido detenido este miércoles por cargos de insurrección tras declarar en diciembre la Ley marcial, según ha informado la agencia anticorrupción del país, que ya intentó arrestarle sin éxito hace casi dos semanas.

La orden de arresto se ha ejecutado a las 10:33 horas (hora local), tal y como han indicado los investigadores, después de que entraran a la residencia oficial de Yoon, en la capital surcoreana, Seúl, y que un convoy en el que supuestamente se encontraba el mandatario saliera del edificio.

BREAKING: CIO says they executed the warrant to detain impeached South Korean President Yoon Suk Yeol to question him over his botched martial law decree pic.twitter.com/SRSkWkZgV7

