David Lynch, director de cine y padre de Twin Peaks, fallece a los 78 años

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS).- El director de cine David Lynch, padre de éxitos como la película Terciopelo azul o la serie Twin Peaks, falleció este jueves a los 78 años.

Considerado como uno de los grandes directores de cine, Lynch deja como legado alguna de las películas más destacadas de las últimas décadas, como Eraserhead (1977), Terciopelo azul (1986) y Mulholland Drive (2001), así como la serie de televisión Twin Peaks.

rest in peace, david lynch 🕊️

he was the first film director whose work i ever properly dove into and obsessed over. his work with surrealism and use of imagery mean so much more to me than anyone could ever know. i'm deeply saddened by these news. he will be deeply missed. pic.twitter.com/DClCnLrdkC

