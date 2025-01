Aguascalientes da a inmobiliarias miles de hectáreas, hogar de rana casi en extinción

El Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Aguascalientes reduce en 3 mil 500 hectáreas las zonas de conservación para favorecer la expansión de industrias y proyectos inmobiliarios afectando, entre muchas otras cosas, el hábitat de rana de madriguera, una especie endémica de esa entidad y que se encuentra en peligro de extinción.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Alianza por la Defensa de la Naturaleza de Aguascalientes (ADN-A), que agrupa organizaciones ambientales y académicas, presentó un amparo contra las modificaciones del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Aguascalientes porque reduce en 3 mil 500 las hectáreas de zonas de conservación, beneficiando la expansión de industrias y proyectos inmobiliarios, pero afectando ecosistemas y especies, como el humedal El Jagüey y la rana de madriguera, que se encuentra en peligro de extinción.

La alianza señaló que antes de las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Aguascalientes en diciembre de 2024, este cambio de las 3 mil 500 hectáreas de conservación a áreas de aprovechamiento no estaba. Y analizando la consulta pública que se hizo por el Programa, notaron que alguien pidió que se hiciera esa alteración “a nombre de la dependencia a su cargo", por lo que podría haber sido la Secretaria de Desarrollo Económico o la Secretaría de Planeación, ambas del Gobierno estatal, a cargo de Teresa Jiménez, la Gobernadora. Es decir, por órdenes de la mandataria estatal.

“Las afectaciones con este programa impactan directamente en la rana de madriguera, que por estar en peligro de extinción tiene protección constitucional. Además, llama la atención que estos cambios se dieron por una solicitud que vino del gobierno”, comentó en entrevista Alejandro Larios, de la organización Conversa Sur, parte de la ADN-A.

Si el Programa de Ordenamiento Ecológico continúa tal y como está, además de la rana de madriguera, afectaría otros ecosistemas como el Área Natural Protegida de Aguascalientes: el Bosque de Cobos, ubicado al sur de la ciudad y que tiene una dimensión de casi 100 hectáreas con especies como el matorral crasicaule, matorral espinoso, mezquite, huizache, varaduz. Y fauna como el gato montés, tortuga casquita, venado, entre otras.

Y lo anterior a su vez impactaría en falta de agua en la zona y que cada vez los climas sean más extremos. Aunque el proceso de la demanda de amparo es largo y puede irse incluso a una segunda instancia, esperan que se resuelva a favor de la rana de madriguera y los derechos de la población que afecta.

Cambios benefician a industrias e inmobiliarias en Aguascalientes

Las modificaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico de Aguascalientes capital benefician a grandes industrias que podrían construir fábricas en esas 3 mil 500 hectáreas, pero también a empresas inmobiliarias para levantar fraccionamientos o espacios exclusivos para cierta posición económica.

Carla Escoffié, abogada que acompaña a la ADN-A en el proceso de amparo, explicó que en Aguascalientes se han tomado decisiones urbanas los últimos años que privilegian ciertas actividades económicas como la industria inmobiliaria o industrial, todo esto a costa del medio ambiente y derechos humanos como el acceso al agua, la vida de la ciudad, la planeación equitativa, etcétera.

“Esto es una modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico que si bien tiene algunas cosas positivas como el hecho que se aumentan las áreas protegidas, también disminuye el suelo de conservación y esto habilita a que se puedan hacer distintas actividades, por ejemplo, permite la construcción de desarrollos inmobiliarios, desarrollos campestres (que por su propio perfil y definición son para clases altas) y todo esto afectando humedales y ríos en zonas que son de conservación hasta la fecha”, dijo.

Si la rana de madriguera desaparece de Aguascalientes, desaparece del mundo; además de que el humedal El Jagüey es reconocido como sitio Ramsar, cuya biodiversidad debe conservarse debido a su importancia para el sustento de la vida humana. Esta zona, junto al tanque Las Pedrozas que también sería afectado, equivale al doble de lo que mide el parque nacional Desierto de los Leones en la Ciudad de México, el primer parque nacional del país.

La demanda de amparo fue aceptada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes y, además del peligro que corren especies como la rana de madriguera, la Alianza plantea que viola el derecho al medio ambiente, el derecho al acceso al agua y el derecho a la ciudad.

Están a la espera de la respuesta al amparo por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes.

Una consulta pública malecha

Carlos Romo, presidente del Colegio de Ciencias del Estado de Aguascalientes que también forma parte de la Alianza, explicó que además de la eliminación de áreas de conservación, se impugnó con el amparo la falta de una consulta pública efectiva en el proceso de aprobación de las modificaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico, pues no se tomaron en cuenta las opiniones técnicas.

“Nosotros participamos en esas mesas de la consulta pública y notamos varios vicios como que las opiniones que se vertían un día y se tomaban a favor, al otro día se cambiaban. No existió un correcto manejo de esta participación y en temas más técnicos, no se está evaluando la implicación que tienen este tipo de áreas, su importancia ecológica y como corredor biológico, entonces no sólo los ciudadanos se ven afectados, también nuestros ecosistemas por estas decisiones”, comentó.

De acuerdo con Carlos, en Aguascalientes han constatado que estos mecanismos de participación, como la consulta ciudadana, se usan solo como requisito y, con dolo, las autoridades los realizan en horarios laborales para que los activistas y ambientalistas no puedan asistir.

El presidente del Colegio de Ciencias de Aguascalientes advirtió la importancia de luchar por zonas de conservación porque es evidente que la emergencia climática ya está aquí:

“ya nos está alcanzando el calentamiento global, las ondas de calor cada vez son más frecuentes y expertos predicen que éstas van a ser por tiempos más prolongados y la temperatura va a aumentar, entonces se tiene que prevenir sí o sí, no hay de otra porque las áreas naturales son las que nos van a rescatar y si no estamos prevenidos, todo se va a venir para abajo y no van a funcionar ni las industrias ni los terrenos devastados”.

Los intereses detrás

El gobierno de Aguascalientes actualmente es encabezado por la panista Teresa Jiménez pero para la ADN-A, independientemente de los partidos, consideran que en esa entidad impera una perspectiva de desarrollo urbano que vincula al sector empresarial con el sector político, sin importar las afectaciones a ecosistemas, especies o derechos humanos.

“Más que de partidos, es una perspectiva de desarrollo a lo largo de la historia Aguascalientes pues aunque han cambiado los partidos, sí vemos una dinámica donde hay vínculos muy fuertes entre el sector empresarial y el sector político, la llamada puerta giratoria donde primero son funcionarios y luego ya están en el sector privado”, dijo Alejandro Larios.

Carla Escoffié agregó que el modelo de ciudad en varios lugares del país es una urbanización privada estructural pero que el caso de Aguascaliente puede dejar un precedente importante en los límites del lucro e intereses privados a costa del medio ambiente, de la supervivencia de las propias ciudades.

“Por supuesto que las ciudades necesitan actividades económicas, necesitan construir más vivienda pero nada de eso puede hacerse a costa de la supervivencia de la misma ciudad, hay formas de hacer crecimiento de manera sostenible, de tener un desarrollo económico sin que eso comprometa el futuro, hay muchas alternativas y lo más importante es que las autoridades de Aguascalientes ni siquiera han podido argumentar y fundamentar sus decisiones”.

Para Escoffié, las autoridades de Aguascalientes deberían aumentar su densidad de población, pensar en proyectos estratégicos de vivienda accesible para que la gente pueda vivir en zonas más céntricas “pero lo que se está priorizando es crecer de manera horizontal y generar nuevos fraccionamientos, nuevos desarrollos industriales a costa del medio ambiente, ni siquiera son proyectos de vivienda social”.

Esta tóxica dinámica de crecimiento urbano en Aguascalientes incluso ha llevado a que la secretaría del Gobierno solicite modificar una zona habitada por la rana de madriguera para dar espacio a la construcción de una planta industrial. Pero primero pasó con la construcción de la pista de Nascar, alrededor de la cual se dejó una zona de amortiguamiento ambiental.

Años después, comenzaron a construirse naves industriales cerca de esas zonas y luego, en 2014, se construyó la planta Nissan 2. Toda esta zona, ahora industrial, cercana al Tanque de los Jiménez, es el hábitat de la rana y más especies.

La lucha por la supervivencia en Aguascalientes

La exigencia principal de la Alianza es tomar medidas que protejan el equilibrio ambiental de Aguascalientes y que no violen el derecho a la ciudad de toda la población en beneficio de unos cuantos.

“Pero más allá de todo, es que volteen a ver a la naturaleza, defender nuestros territorios, nuestras comunidades porque al hacerlo estamos defendiendo la vida misma, y si no la defendemos, es algo que va a poner en riesgo nuestra supervivencia”, acotó Larios.

A Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, le exigen restituir las zonas de conservación eliminadas por las reformas al Programa de Ordenamiento Ecológico, un consulta pública real e incluyente; medidas y presupuesto para proteger especies como la rana de madriguera, declarar nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y preservar ecosistemas sensibles.

Tras el ruido que ha hecho la decisión del Ayuntamiento, sobre todo por la especie que encabeza esta lucha (la rana de madriguera), el jueves 16 de enero decenas de personas protestaron en la Plaza de Armas de Aguascalientes capital contra el Plan por los riesgos que representa.

Las organizaciones que defienden a la rana de madriguera, y las 3 mil 500 hectáreas de conservación a través de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza, son Conversa Sur, el Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes, el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

