VIDEOS ¬ El supercohete Starship de SpaceX se incendia en su séptima prueba de vuelo

Madrid, 17 de enero (EuropaPress).- El supercohete Starship de SpaceX sufrió un incendio en su segunda etapa minutos después del lanzamiento de su séptimo vuelo de prueba desde Boca Chica, Texas, en Estados Unidos.

Tras la separación exitosa de la etapa principal, Super Heavy, Starship, desarrollado por la compañía de Elon Musk, encendió con éxito sus seis motores Raptor y comenzó su ascenso al espacio.

Lamentablemente, la pérdida de telemetría a aproximadamente ocho minutos y medio de vuelo precedió el incendio que provocó un desmontaje rápido y no programado.

Starship despegó exitosamente de Starbase en Texas a las 22:37 UTC del 16 de enero. Durante el lanzamiento, los 33 motores Raptor impulsaron el cohete y llevaron a cabo la combustión de ascenso de manera nominal.

Luego de una separación satisfactoria, el cohete inició la combustión de refuerzo, encendiendo 12 de los 13 motores Raptor programados para regresar al sitio de lanzamiento.

Super Heavy, con un éxito asombroso, volvió a encender sus 13 motores Raptor del anillo medio y del centro, completando su combustión de aterrizaje y resultando en la segunda captura exitosa de un cohete Super Heavy.

Sin embargo, los datos iniciales indicaron que se desarrolló un incendio en la sección de popa de la nave Starship, lo que provocó un desmontaje rápido y no programado. SpaceX ha anunciado que emprenderá una investigación exhaustiva para determinar las causas subyacentes del incendio en la segunda etapa del cohete y que implementará "acciones correctivas" para las futuras pruebas de vuelo del Starship.

Las impactantes imágenes del incendio y la rápida desintegración del Starship se viralizaron rápidamente en redes sociales. A pesar del incidente, SpaceX aseguró que el despegue y la separación de las etapas iniciales se desarrollaron de acuerdo con lo planeado.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is returning to launch site for catch attempt pic.twitter.com/JaU8XJGua1

— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025