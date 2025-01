América deja ir el triunfo en el último minuto y pierde en penales con el Inter Miami

Los Ángeles, 19 de enero (LaOpinión).- Cuando todo mundo se alistaba para festejar la victoria de 2-1 del América sobre el Inter Miami en el duelo de exhibición que sostuvieron en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, se generó un descuido de la defensa de las Águilas y Tomás Avilés empató el juego 2-2 en donde las Garzas terminaron imponiéndose en penales 3-2.

Desafortunadamente, para los intereses de las Águilas, lo que parecía un triunfo en la bolsa le jugó en contra en los penales, pues de la nada apareció el portero Rocco Ríos Novoa para detener los disparos de Alan Cervantes y del paraguayo Richard Sánchez, y después aprovechar que Ramón Juárez voló su disparo para concretar el 3-2 con el penalti anotado por Santiago Morales.

En el juego, el actual tricampeón del futbol de México midió fuerzas con el equipo con la mejor plantilla de la Major League Soccer (MLS), pero que en la temporada que se avecina querrá demostrarlo con hechos, después de que fuera eliminado en el pasado torneo por el Atlanta United que le costó el trabajo al técnico argentino Gerardo “Tata” Martíno.

Así, con una nómina que incluye jugadores de la talla del argentino Lionel Messi, de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, así como del uruguayo Luis Suárez, enfrentaron a una América que echó mano de lo mejor de su nómina, que está terminando la pretemporada para encarar el Torneo Clausura 2025.

Perfect delivery from Julian Gressel equalizes it for @InterMiamiCF against Club America at the death! 😤 pic.twitter.com/DedZuiXaV3

América fue el primero en estrenar el marcador con un gol en el minuto 31 por conducto de Henry Martín, pero el gusto no duró mucho, pues Lionel Messi, tres minutos después, logró empatar el marcador y festejar con un recuerdo burlón a los aficionados mexicanos reunidos para ver al América en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Así se fueron al descanso y en la segunda mitad, Israel Reyes, al minuto 52, logró adelantar de nuevo a los tricampeones de México, logrando mantener el marcador, máxime que al minuto 65 Lionel Messi fue relevado del terreno de juego y eso le complicó la noche a los estadounidenses.

Pero de pronto el técnico del América, André Jardine, hizo siete cambios, entre ellos el del portero Luis Malagón que le había detenido un disparo a Messi que parecía gol y con eso mantuvieron la paridad de las acciones, pero la ventaja de los mexicanos en el marcador duró hasta que en el último instante apareció el defensa Tomás Avilés para lograr el 2-2 y con ello mandar el juego a los penales.

What a moment for 17-year-old Santiago Morales! 👏

Scores the game-winning PK in his debut with his dad coaching on the sidelines to defeat Club America in a friendly. pic.twitter.com/OaEjwBO6Bj

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2025