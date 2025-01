Trump y México

La ceremonia en la que Donald Trump aceptó el cargo de Presidente de Estados Unidos tuvo que realizarse en el Capitolio debido al frío extremo que hacía en la capital estadounidense. Esperemos que esto sea un augurio de que las decisiones en ese país seguirán la ruta republicana de la división de poderes, a pesar de la inclinación de Trump por practicar lo que Arthur Schlesinger Jr. llamó la Presidencia Imperial.

Recordemos que, durante su primera Administración, Trump no pudo llevar a cabo varios de sus proyectos porque fue limitado tanto por el Congreso como por el Poder Judicial, así como por la prensa crítica.

En uno de sus primeros discursos de campaña en 2015, Trump anunció que construiría un muro a lo largo de la frontera que divide a nuestros países y que obligaría a México a pagar por ello. Pues bien, no hizo ni lo uno ni lo otro.

En cuanto a las políticas que él anunció en su discurso de toma de protesta que quiere poner en marcha y que podrían afectar a México, se encuentran las que tienen que ver con la frontera, a la que piensa enviar a las fuerzas armadas, incluyendo a la Guardia Nacional, como si México fuera tan peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos como lo son Afganistán, China o Corea del Norte. A juzgar por el número de gente que lo apoya, existen en Estados Unidos una gran cantidad de personas que tienen esta idea sobre México.

Por una serie de razones, los gobiernos mexicanos han fracasado en ofrecer a los estadounidenses una imagen de nuestro país mucho más parecida a la verdad. En realidad, son los diplomáticos del Departamento de Estado los que mejor saben que México es, en última instancia, un aliado estratégico de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo político. Ahora bien, a pesar de las visitas de Trump y Biden a México, lo cierto es que se ha venido sembrando un conjunto de cuestiones que no han promovido un mejor entendimiento entre nuestras naciones.

Hoy hay una gran desconfianza en ambos lados del Río Bravo sobre lo que hace el vecino. Desgraciadamente, somos, en la frase de Alan Riding, vecinos distantes.

Saliéndose del protocolo tradicional de acuerdo con el cuál no se invita a jefes de Estado a la ceremonia de traspaso de Gobierno, el Presidente Trump invitó a una serie de líderes políticos, entre los que se encontraba el Presidente de Argentina, Javier Milei. Por otro lado, no se invitó a la Presidenta de México, con quién Estados Unidos tiene una relación mucho más profunda que con el país sudamericano. Es clara la afinidad ideológica entre Trump y Milei que además comparten formas de ser.

No parece haber nada que acerqué a la lideresa mexicana y al Presidente estadounidense. Lo que es más, no parecen existir esfuerzos que sean a la vez eficientes y expeditos en esa dirección. Urgiría que los hubiera. Durante el sexenio anterior, a través del yerno de Trump, se estableció un canal de colaboración entre los dos gobiernos. Aunque quizás estos se hayan restablecido, no parecen estar funcionando.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/ Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.