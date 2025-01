Entrevista ¬ Ya no hay de otra: la Corte no puede detener la elección: Magistrada

En entrevista con "Los Periodistas", la Magistrada Maribel Méndez de Lara señaló que a pesar de los intentos de algunas personas en frenar la elección judicial, el proceso es necesario para terminar con los vicios que aquejan a este poder.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Maribel Méndez de Lara, Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario e integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya ha trazado el camino a seguir luego de sustituir Comité de Evaluación del Poder Judicial, el cual incumplió la orden de reanudar sus actividades para avanzar con la elección de juzgadores.

En entrevista con los "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Doctoranda en Administración del Poder Judicial en la Escuela del Poder Judicial de la Ciudad de México señaló que la resolución del TEPJF contempla diversos escenarios lo que la vuelve bastante completa.

"La resolución incidental que emitió el TEPJF me parece muy completa. Pienso que es una resolución del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en la especialización electoral y creo que se debe cumplir a cabalidad, fue muy completa al prever distintos escenarios".

La Magistrada indicó que pese a que existan personas que aún se oponen a la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular, el proceso es necesario para terminar con los vicios que aquejan al Poder Judicial.

"La elección judicial está en la Constitución, es una norma vigente y se va a realizar, no se va a suspender conforme los procedimientos y el marco político electoral. No es un tema de personas de que quienes están en el poder judicial de la federación no estuvieron conformes con nuestro trabajo, no, lo que hay es un cambio de modelo de impartición de justicia en México, hay un consenso de que el modelo está agotado, el sistema se saturó de asuntos, la justicia es lenta, llena de formalismos, lo que está en la reforma es una justicia mas ágil, más accesible a la ciudadanía con menos formalismos".

#Boletín | Incidente de cumplimiento sustituto de las actividades del Comité del PJF. 📰 https://t.co/l1P4Fv8tbv pic.twitter.com/EdXnKNLIfj — TEPJF (@TEPJF_informa) January 27, 2025

Este día, el TEPJF aprobó que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial y pidió que ahora sea la Cámara Alta la que realice el proceso de insaculación para seleccionar las candidaturas que aparecerán en las boletas de los comicios del próximo 1 de junio.

Durante una sesión privada, la Sala Superior avaló el proyecto de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada presidenta del TEPJF, con tres votos a favor y dos en contra. Con esta decisión, se hace a un lado a Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ha tratado de frenar la elección judicial a través de diferentes recursos.

Al respecto, Maribel Méndez mencionó que el TEPJF, como todas las autoridades judiciales, están encargados a proveer la eficacia inmediata ejecución de sus sentencias. Señaló que ahora cada uno de los comités deberán presentar sus listas de candidatos.

"El procedimiento va avanzar y lo que se puede vislumbrarse es que los tres comités de cada uno de los poderes presentará su lista. El comité del Poder Judicial por conducto del Senado, el comité de evaluación del poder legislativo y el comité del Poder ejecutivo".

