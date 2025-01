Varios patinadores olímpicos y sus entrenadores fallecen en accidente en Washington

Madrid, Los Ángeles, 30 de enero (EuropaPress/LaOpinión).- Varios patinadores artísticos y entrenadores, entre ellos dos excampeones del mundo, se encuentran entre los fallecidos en el accidente aéreo de este miércoles por la noche cuando un helicóptero militar impactó contra un avión que iba a aterrizar en Washington y que se estrelló contra el río Potomac.

La cadena ESPN informó que el Club de Patinaje Artístico de Boston había confirmado que seis de los fallecidos pertenecían al club, entre ellos los patinadores Jinna Han y Spencer Lane, y los entrenadores rusos Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, oro mundial en 1994 en la modalidad por parejas.

El CEO del Skating Club of Boston, Doug Zeghibe, apuntó que estaban "completamente destrozados" y que todos sus miembros regresaban tras haber completado un Campamento de Desarrollo de la Federación Estadounidense donde se daban citan "los campeones del mañana".

Según señaló ESPN, el Skating Club de Boston, ciudad que albergará los Mundiales en marzo, es uno de los más conocidos del mundo y ha producido numerosos campeones olímpicos y mundiales como Nancy Kerringan, Dick Button o Tenley Albright.

El ente rector mundial de este deporte recordó que "el patinaje artístico es más que un deporte". "Es una familia muy unida y nos mantenemos unidos. Seguimos en estrecho contacto con US Figure Skating y ofrecemos todo nuestro apoyo durante este momento increíblemente difícil", sentenció.

Un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo procedente de Wichita (Kansas) colisionó en el aire en la noche del miércoles con un helicóptero del Ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, en las proximidades del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Los equipos de rescate han recuperado varios cadáveres de las aguas, sin que por ahora haya un balance oficial de las víctimas.

O avião que colidiu com helicóptero levava 14 patinadores, juntamente com seus treinadores e pais, incluindo os campeões mundiais Evguenia Shishkóva e Vadím Naúmov.

Un hombre cuya esposa estaba en el avión de American Airlines que chocó con un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense en Washington, D.C., ha revelado el último mensaje de texto que recibió de ella antes del accidente.

El miércoles 29 de enero, alrededor de las 09:00 horas, el vuelo 5342 de American Airlines se estrelló contra el avión militar sobre el río Potomac cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington después de despegar de Wichita, Kansas, dijo la FAA en una declaración inicial.

Mientras la gente seguía esperando noticias sobre sus seres queridos, Hamaad Raza le dijo a la afiliada de CNN, WUSA, que su esposa estaba en el avión y que había recibido un mensaje de texto de ella unos 20 minutos antes de que el avión aterrizara.

Sin embargo, dijo que su respuesta nunca llegó. “Solo estoy rezando para que alguien la saque del río ahora mismo mientras hablamos”, dijo Raza al medio. “Solo estoy rezando a Dios”.

Fotos revelam helicópteros de resgate em torno de uma fuselagem amassada no rio Potomac, sem confirmação sobre ser do voo 5342 ou do helicóptero UH-60. https://t.co/BGKqHIdXRv pic.twitter.com/vwpHrVDDqY

🚨✈️ #BREAKING | Novas imagens mostram fuselagem do voo 5342 flutuando no Potomac

“Ella me envió un mensaje de texto diciendo que aterrizarían en 20 minutos”, dijo sobre la última vez que habló con ella, mostrando a la cámara los mensajes.

“El resto de mis mensajes de texto no llegaron, fue entonces cuando me di cuenta de que algo podría estar pasando”, admitió Raza.

Varios miembros del equipo de patinaje artístico de EU también estaban a bordo del avión en el momento del accidente.

“La Federación Estadounidense de Patinaje Artístico puede confirmar que varios miembros de nuestra comunidad de patinaje estaban a bordo del vuelo 5342 de American Airlines, que chocó con un helicóptero ayer por la tarde en Washington, D.C.”, confirmó el organismo rector en un comunicado a People este jueves.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.

New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet.#planecrash pic.twitter.com/FL0gBfg2x4

