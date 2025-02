Kimberly, Walmart y bancos pierden gran aliado para pisar la Ley: el Poder Judicial

Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, grandes empresas realizaron prácticas monopólicas y colusión. Aunque la Cofece ha impuesto multas, "en reiteradas ocasiones, el Poder Judicial ha obligado a aplicar la multa más baja", informó el órgano.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– La Cofece, que está en transición hacia un órgano de la Secretaría de Economía, ha detectado abusos a los consumidores que Kimberly Clark, Walmart, bancos y farmacéuticas realizaron durante los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, un periodo político en que el poder económico fue beneficiado con contratos o evasión de impuestos.

Sin embargo, ante impugnaciones contra las multas millonarias, el Poder Judicial ha resuelto a favor de la empresa Mabe, siguen en proceso 15 amparos de bancos y, aunque ordenó a la autoridad investigadora que aplicara la mínima multa en el caso de Walmart, se logró la máxima multa.

"En reiteradas ocasiones, el Poder Judicial de la Federación ha obligado a la Cofece a aplicar la Ley que tenga la multa más baja, pues esto es en beneficio del particular, tomando en cuenta el periodo en el que se cometieron las conductas anticompetitivas", respondió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a una serie de preguntas enviadas por SinEmbargo para dar seguimiento a estos casos que datan de 2003 a 2014.

SinEmbargo informó en su momento que el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso en octubre de 2021 multas por más de 313 millones de pesos a Essity Higiene, Kimberly Clark y Productos Internacionales Mabe por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de venta de pañales para bebé, productos para la protección sanitaria femenina y para la incontinencia.

Entre 2008 y 2014, durante el Gobierno de Calderón y Peña Nieto, personas físicas de dichas empresas se reunían periódicamente para intercambiar información y acordar incrementos de precios de los productos y/o la eliminación de promociones, detectó la autoridad investigadora.

Al abrir la investigación desde 2017, aún en el Gobierno de Peña Nieto, la Cofece detectó diversos actos para mantener la secrecía de sus comunicaciones y se observó que las personas conocían la ilegalidad de sus actos.

La colusión para pactar precios de pañales para bebé y productos para la incontinencia se realizó de febrero de 2008 a junio de 2014 y participaron Kimberly Clark (Claudio X. González padre), Productos Internacionales y Essity México. Para el caso de los productos de protección sanitaria femenina, la práctica ocurrió de septiembre de 2011 a junio de 2014 y participaron Kimberly Clark y Essity México.

La Cofece informó en la tarjeta informativa enviada a SinEmbargo que Kimberly Clark y Essity México ya pagaron sus multas. Pero la empresa de electrodomésticos Mabe impugnó el monto de la multa, por lo que se está recalculando.

"El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió a su favor, pero únicamente para recalcular el monto de la multa. Por lo tanto, el pleno de la Cofece recalculará la multa en atención al mandato del Poder Judicial", planteó el órgano.

Mabe fue fundada por la familia mexicana Berrondo en 1946. Actualmente opera en alianza con General Electric y la china Haier. Esta empresa ofreció al Gobierno mexicano descuentos en electrodomésticos para enviar a los damnificados del huracán "Grace" en Veracruz, a cambio de que se le condonaran impuestos, de acuerdo con el entonces Presidente López Obrador.

"Nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos; ya habían entregado una cantidad, y de repente informan que ya no iban a hacer descuentos porque no les querían condonar impuestos en el SAT”, dijo López Obrador en agosto de 2021.

Respecto a las conductas anticompetitivas de Kimberly Clark entre 2008 y 2014, la Cofece informó que no se abrió una nueva investigación de mercado. Esto se decidió después de que se monitoreó el comportamiento de la empresa para evitar que volviera a incidir, ya que "se tiene un particular enfoque en los mercados que tienen un impacto directo en el bienestar de la población; es decir, mercados que producen bienes o servicios de consumo básico y que son indispensables en el día a día de las personas".

Walmart buscó mínima multa

En diciembre pasado la Cofece informó que, durante 13 años, Walmart impuso "condiciones abusivas" a sus proveedores para tener ventajas frente a otras tiendas de autoservicio y sin que esto necesariamente se tradujera en mejores precios para los clientes de esta gran empresa.

Walmart, detalló la Comisión en un comunicado, contaba con un sistema que le permitía imponer descuentos discrecionales para forzar a sus proveedores a no dar mejores precios ni condiciones a otros competidores, lo que afectó sobre todo a los pequeños y medianos.

El pleno de la Cofece multó a Walmart con 93.3 millones de pesos y le prohibió por los próximos diez años imponer a sus proveedores precios, para que sí puedan hacer ofertas atractivas a otras tiendas de autoservicio. También le prohibió requerir a sus proveedores información sobre los precios o condiciones que ofrecen a otros comercios, entre otras medidas.

“La Cofece verificará el cumplimiento de las medidas por diez años y podrá (volver a) multar a Walmart hasta con 8 por ciento de sus ingresos si no cumple con esta resolución”, dice el comunicado del 16 de diciembre de 2024.

La Comisión informó a SinEmbargo que la multa de 93.3 millones de pesos fue "la máxima conforme a la vieja Ley Federal de Competencia Económica", es decir, la que aplicaba antes de las reformas de 2014.

Al respecto, comentó: "En reiteradas ocasiones, el Poder Judicial de la Federación ha obligado a la Cofece a aplicar la Ley que tenga la multa más baja, pues esto es en beneficio del particular, tomando en cuenta el periodo en el que se cometieron las conductas anticompetitivas".

Respecto a cómo dará seguimiento al cumplimiento de las medidas durante la siguiente década en plena transición hacia la Secretaría de Economía, expuso que en las leyes secundarias de la reforma que eliminó órganos autónomos se deberá contemplar que la nueva autoridad de competencia dé continuidad a todos los procesos abiertos de la Cofece, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones de la Cofece, tal como ocurrió cuando se hizo la transición de la extinta Comisión Federal de Competencia a la Cofece.

Bancos sin multa

Entre 2010 y 2013, durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, los bancos Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan establecieron acuerdos para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas, mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones.

Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo. Aunque la Cofece calculó el daño al mercado en más de 29 millones de pesos, los bancos presentaron amparos para, hasta el momento, no pagar la multa por 35 millones de pesos.

"Se presentaron alrededor de 15 amparos que siguen en proceso por lo que no se ha podido aplicar la multa", informó la Cofece.

En 2023, el pleno de la Cofece también determinó la existencia de barreras a la competencia en los servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, los cuales son realizados por las cámaras de compensación y emitió una serie de recomendaciones a Banxico y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En 2024, realizó un estudio sobre el mercado de los servicios financieros digitales, donde también identificó problemáticas que provocan pocas opciones de estos servicios y altos costos, por lo que propuso acciones para que la población se beneficie de una mayor y mejor oferta de servicios financieros.

Colusión de farmacéuticas

La Cofece detectó colusión por parte de varias farmacéuticas, incluyendo a Laboratorios Pisa de 2003 a 2006, durante el Gobierno de Vicente Fox. Por estas "prácticas monopólicas absolutas en la venta de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)" aplicó una multa por más de 150 millones de pesos.

Las empresas sancionadas se alternaban para ganar la licitación de los medicamentos (insulina contra diabetes y sueros inyectables) que realizaba periódicamente el IMSS. La empresa que ganaba el contrato lo hacía con una cotización artificialmente alta, pero con la seguridad de que sus competidores presentarían precios aún más elevados.

"Este caso fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Competencia (que existía previo a la reforma de 2013 en la que se crea la Cofece como Órgano Constitucional Autónomo), se aplicó la sanción máxima permitida por la Ley aplicable para el caso, en total la multa fue por 150.5 millones de pesos", informó.

Pese a que las farmacéuticas impusieron un recurso de reconsideración, la Cofece argumentó el patrón de colusión en perjuicio del IMSS y de sus derechohabientes.

En 2010, el pleno de la Comisión resolvió que las empresas Eli Lilly; Laboratorios Cryopharma; Probiomed y Laboratorios Pisa habían conspirado durante los años 2003 a 2006 para eliminar la competencia en las licitaciones de insulina humana, esencial para el tratamiento de la diabetes. En consecuencia, impuso una multa de 21.5 millones de pesos a cada una de estas empresas.

El pleno también resolvió sancionar a las empresas Laboratorios Pisa; Fresenius Kabi México y Baxter por una coordinación ilegal de posturas en las licitaciones de sueros inyectables (agua inyectable, cloruro de sodio, glucosa y solución Hartmann) durante los años 2003 a 2006. También en este caso, la sanción fue de 21.5 millones de pesos para cada empresa.

Por casos como estos, el Gobierno de López Obrador reconfiguró las licitaciones para compra de medicamentos, lo cual ha derivado en una lenta distribución y escasez de medicamentos psiquiátricos o para tratar el cáncer. Más allá de la "megafarmacia", el Gobierno de Claudia Sheinbaum, con coordinación del Subsecretario de Salud Eduardo Clark, está realizando una compra estratégica de medicamentos para garantizar para 2025 y 2026.

En 2020, el pleno de la Cofece detectó un caso similar contra el IMSS e ISSSTE. Impuso multas por más de 626 millones de pesos a Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Centrum, Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex por intercambiar información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera/ Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.