Rubio reitera cooperación con México en problemas comunes: narco, armas, migración...

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio, reconoció el trabajo colaborativo que ha habido entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, al afirmar que, mientras el Gobierno mexicano atiende el tráfico de fentanilo y la migración irregular, EU trabajará por frenar el tráfico de armas hacia México, mismas que terminan en manos de los cárteles.

"Vamos a trabajar juntos en su lado de la frontera y nosotros en el nuestro, para que podamos cuidar de ellos sobre su problema de tráfico de armas, y ellos pueden ayudarnos con el problema del fentanilo, la migración masiva y el de los cárteles", declaró Rubio durante una entrevista radiofónica en el programa El Show de Clay Travis y Buck Sexton.

