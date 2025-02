Emma Raducanu identifica a su acosador en pleno partido; WTA lo veta de sus eventos

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS).- La WTA confirmó este miércoles que la tenista británica Emma Raducanu fue víctima de acoso y del "comportamiento obsesivo" de un hombre durante su partido del pasado lunes en el torneo de Dubái ante la checa Karolina Muchova.

Durante este encuentro, Raducanu, de 22 años, se dirigió llorando durante el segundo juego a la juez del choque y acto seguido se escondió detrás de la silla de ésta, que rápidamente detuvo el partido e hizo una comunicación por su walkie-talkie para informar de lo sucedido. La campeona del US Open de xxx volvió a la pista a continuación y completó un partido en el que cayó por 7-6(6), 6-4.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 19, 2025