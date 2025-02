La ultraderecha presume simpatía con nazis en el CPAC: Musk, Bannon, un mexicano...

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Eduardo Verastegui, personaje de la ultraderecha mexicana que pretendió participar en los comicios electorales de 2024 para la Presidencia de México, se unió a la lista de figuras que han realizado un controversial gesto vinculado al nazismo y a su máximo representante, Adolfo Hitler.

Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se lleva a cabo del 19 al 22 de febrero, el exactor ofreció un discurso que concluyó con una referencia hacia Musk, al decir que se uniría al movimiento que el magnate inició, tras lo cual se llevó la mano derecha al pecho para luego extender su brazo, tal como lo hacían los nazis.

"Es por eso que me uniré al movimiento de Elon Musk y el Presidente Trump. Mi corazón va hacia todos ustedes", declaró Verástegui antes de realizar el gesto ante una multitud de personas que aplaudieron y lanzaron vítores en el acto. "¡Luchen, luchen, luchen!", exclamó al finalizar su presentación.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios señalaron lo acontecido y emitieron diversos comentarios al respecto, en su mayoría para criticar negativamente la acción de Eduardo Verástegui, a quien incluso tacharon de actuar de dicha forma sólo para llamar la atención y que lo acepten en el círculo cercano a Trump y Musk.

"Eduardo Verástegui está tan desesperado de formar parte del club que fue e hizo el saludo nazi", publicó un usuario en la plataforma X, donde el video del expretendiente a la Presidencia de México se ha difundido ampliamente.

Previamente, en el mismo foro, Steve Bannon, exasesor del Presidente estadounidense Donald Trump, también generó gran polémica al realizar el mismo gesto asociado al nazismo que se conoce como sieg heil (traducido como "saludo a la victoria").

En la CPAC, Bannon, al igual que Verástegui, hizo acto de presencia para hablar ante las y los asistentes al evento ultraderechista donde, sin ningún atisbo de duda, extendió su brazo derecho.

"No nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar. ¡Luchen, luchen, luchen!", fueron las palabras que pronunció Bannon antes de realizar el gesto que personas afines a la derecha han tratado de defender al afirmar que no se trata de un saludo nazi, sino de un "saludo romano".

Here's video of Steve Bannon doing a Sieg Heil today at CPAC. It is what it is and it's what Bannon intended. Don't let yourself be gaslit. pic.twitter.com/LDT2kU43ZV

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025