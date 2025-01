Elon Musk es pro nazi y encabeza la “internacional ultraderechista”, reacciona Europa

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Los próximos comicios electorales que se celebrarán en Alemania han terminado por desenmascarar la inclinación hacia la derecha de un hombre cuya influencia ha desatado gran preocupación por parte de múltiples líderes europeos. Ese hombre es Elon Musk, el multimillonario que podría desencadenar el retorno de la ultraderecha a Alemania gracias a su apoyo hacia el partido extremista de ese país.

Musk ha expresado abiertamente su soporte hacia el partido Alternativa para Alemania (AfD), el cual se distingue por sus posturas ultraconservadoras en contra de la diversidad sexual y la migración (especialmente de personas de ascendencia árabe), además de exaltar el nacionalismo alemán, llegando a ser señalado como un partido pronazi.

En diciembre, el multimillonario utilizó la plataforma de la que es dueño, X (antes Twitter), para afirmar que "sólo la AfD puede salvar a Alemania", lo cual fue aplaudido por Alice Weidel, una de las líderes del partido, a quien Musk también ha respaldado en más de una ocasión.

El apoyo por parte del hombre más rico del mundo hacia la ultraderecha alemana no quedó ahí, ya que también publicó un artículo en el semanario Welt, donde, entre otras cosas, negó que la AfD se trate de un partido de extrema derecha al señalar que Weidel "es abiertamente homosexual", además de que tiene una pareja proveniente de Sri Lanka.

Por si eso no fuera suficiente, el magnate organizó una conversación junto a Aice Weidel, misma que se transmitirá globalmente a través de X el jueves 9 de enero.

Dichas manifestaciones de apoyo hechas por Elon Musk dieron paso a una serie de reacciones por parte de políticos alemanes y de otros países europeos, quienes se han posicionado en contra de que el dueño de una plataforma con un alcance tan masivo como lo es X utilice sus medios para jugar a favor de un partido ultraderechista.

Discussion with @AfD leader and possible Chancellor of Germany @Alice_Weidel tomorrow https://t.co/Uhm2g1Fgzk

Al respecto, la portavoz adjunta del Gobierno de Alemania, Christiane Hoffmann acusó a Musk de "influir en la campaña electoral", lo cual fue respaldado por Friedrich Merz, presidente de la coalición Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien dijo no recordar "un caso comparable de injerencia en la campaña electoral de un país amigo en la historia de las democracias occidentales".

Pero las críticas hacia el injerencismo de Elon Musk en las próximas elecciones que se realizarán en Alemania no han sido exclusivas por parte de políticos pertenecientes a dicho país, ya que otras figuras europeas también han alzado la voz en contra del multimillonario.

Tal es el caso de Pedro Sánchez, Presidente de España, quien recientemente arremetió en contra de lo que llamó la "internacional ultraderechista" que está siendo liderada por el hombre más rico del planeta.

Sobre el tema, Sánchez acusó que esa internacional ultraderechista, sin señalar abiertamente a Musk, ataca a las instituciones, además de azuzar el odio y llamar "abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania".

Otro que se sumó a las críticas fue Emmanuel Macron, Presidente de Francia, quien, al igual que Sánchez, señaló al magnate de nutrir a una "internacional reaccionaria" a través de X.

Emmanuel Macron on Elon Musk:

"Who would have thought?…if we had been told that the owner of one of the largest social networks in the world would support the new international reactionary movement and intervene directly in elections.”

Uh, everyone on the left. pic.twitter.com/oeMBhRjztG

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 6, 2025