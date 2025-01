Le dicen “Presidente Musk”, vive en Mar-a-Lago, se mete a todo

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Donald Trump está encantado de tener cerca a su donante favorito y amigo Elon Musk, quien acampó a unos cientos de metros de su casa en Miami. Así lo refleja el Presidente electo en público, desde hace tiempo. En privado, sin embargo, “parece estar cansado de que Musk aparezca cada vez que le apetece”, dice un texto de The Daily Beast, la revista digital que fundó la afamada periodista Tina Brown, exeditora de Vanity Fair y The New Yorker.

“ Trump se queja un poco con la gente sobre la cantidad de gente que Musk le lleva”, le dijo la periodista de The New York Times Maggie Haberman. Después de invertir más millones de dólares en el esfuerzo de reelección de Trump , Musk ha estado alquilando la cabaña Banyan Cottage, que cuesta dos mil dólares por noche, en el club privado de Trump en Mar-a-Lago , según informó The New York Times la semana pasada. No está claro quién pagará finalmente la factura de la cabaña, que está a unos metros de la residencia principal de Trump y la sede del equipo de transición.

Y desde Banyan, Musk ha podido asistir a las reuniones de personal de Trump e interrumpir cenas incómodas con multimillonarios tecnológicos rivales, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

–Literalmente se le plantó en la cara a Trump –declaró la periodista Haberman.

