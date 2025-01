VIDEO ¬ Elon Musk desata polémica con supuesto saludo nazi durante mitin de Trump

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El magnate estadounidense Elon Musk, uno de los principales donantes de Donald Trump y recién nombrado codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, generó una nueva polémica durante el "mitin de la victoria", un evento que se celebró previo a la toma de posesión del Presidente de Estados Unidos.

Durante su discurso en el "mitin de la victoria", frentre a líderes políticos y figuras del entretenimiento, Musk realizó un gesto que muchos han interpretado como un saludo nazi.

Elon Musk gave two back to back Nazi salutes at the Trump inauguration parade pic.twitter.com/0ImFnvk6hI

En su intervención, Musk agradeció a los seguidores de Trump por su apoyo y destacó la importancia de las elecciones recientes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Musk llevó su mano derecha al pecho y luego alzó el brazo en dos ocasiones, un gesto que fue asociado con ideologías extremistas.

was it by accident? pic.twitter.com/Digi7aDsVF

Las redes sociales se llenaron rápidamente de críticas y cuestionamientos sobre el significado del gesto del fundador de SpaceX.

"Gracias por hacerlo posible. Gracias. Mi corazón está contigo", dijo Musk al micrófono, mientras realizaba el gesto.

NOW - Elon Musk: "Thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you." pic.twitter.com/SWZPBMoWWY

Este incidente opacó el discurso del también CEO de Tesla y generó reacciones inmediatas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Muchos usuarios en plataformas como X expresaron su indignación y preocupación por el gesto de Musk y coincidieron en la importancia de ser consciente de los simbolismos en un evento público de alto perfil.

Within hours of Donald Trump taking the oath of office, billionaire Elon Musk gave the Nazi salute during his speech at an inauguration rally.

It was not an accident or a mistake, he did it twice.

Way to go America 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/5NjaU5xF1w

