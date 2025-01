ENTREVISTA ¬ EU va a ser menos respetados con Donald Trump, dice exjefe de la DEA

En entrevista con SinEmbargo el exjefe de operaciones internacionales de la DEA aseguró que el segundo mandato de Trump como Presidente de Estados Unidos será peor que el primero, pues ahora llega dispuesto a cumplir todas las amenazas que no pudo materializar la primera vez.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), aseguró que con el regreso de Donald Trump Estados Unidos será menos respetado, pues será la primera ocasión en la que un criminal convicto llegue a la Casa Blanca.

En entrevista en el programa "Noticias a las dos" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Mike Vigil aseguró que a Trump no le interesa el bienestar de Estados Unidos, sino simplemente busca un beneficio personal.

"Los Estados Unidos van a ser menos respetados con Donald Trump, ellos saben que Donald Trump es inepto, es la primera vez, que ha entrado un Presidente a la Casa Blanca que es un criminal convicto y a él no le importa nada, simplemente los intereses personales".

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA aseguró que el segundo mandato de Trump como Presidente de Estados Unidos será peor que el primero, pues ahora llega dispuesto a cumplir todas las amenazas que no pudo materializar la primera vez.

"Yo creo que Donald Trump va a ser peor de lo que fue cuando fue Presidente en su primer mandato. Donald Trump se retiró del escenario mundial, socavó las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley que nos mantienen seguros, destruyó a la diplomacia que previene las guerras, aparte de eso insultó constantemente a nuestras aliados y se acercó a las dictaduras, por ejemplo de Putin, en Corea del Norte y siempre le falta el respeto a nuestros militares, dice que son perdedores".

Donald Trump regresa a la Casa Blanca después de un periodo de cuatro años. El también empresario fue condenado el pasado 10 de enero por un Tribunal de Nueva York a una "liberación incondicional", una clase de condena que no implica ni multa, ni cárcel ni libertad condicional, por el caso de soborno a la exactriz porno "Stormy Daniels".

Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca.

Mike Vigil recordó que Trump ha sido señalado de no ser una persona capaz de ocupar el cargo y citó a algunos exmiembros de su gabinete que lo califican como inepto.

"Hay que escuchar a muchos que trabajaron con él en su gabinete, secretarios de Estado, secretarios de la defensa y todos dicen que era inepto, que no sabía nada de la historia, que aparte de eso que era una amenaza él mismo de seguridad nacional".

Al respecto, Vigil señaló que tras su primer mandato como Presidente de Estados Unidos Trump ha decidido conformar su gabinete con personajes a los cuales pueda manipular a su antojo.

"Ahora Donald Trump tienen que colocar a personajes que son totalmente ineptos, pero él aprendió de la cuando fue Presidente la primera vez, que ahora él quiere nada más títeres que van a hacer lo que él quiera".

A Donald Trump no le importa nada de los Estados Unidos y lo digo, simplemente porque si él no no apoya a los Estados Unidos no va a apoyar a México, no va a apoyar a los aliados y entonces eso va a ser una amenaza para México Canadá y muchos países especialmente en América Latina porque dan un Trump es un racista, él no quiere personas como yo y usted y él quiere que los Estados Unidos sean blancos.

El exmimebro de la CIA indicó que uno de los principales problemas de las sociedad estadounidense es la ignorancia, la cual explica el regreso de Trump a la presidencia.

El problema que tenemos aquí en los Estados Unidos no es de los grupos terroristas es la ignorancia y aquí tenemos mucha ignorancia, especialmente en los estados republicanos que piensan que dan mucho para ellos.

"Ataca a México y él piensa que México nada más tiene que tronar los dedos y va a terminar con los carteles, pero si te fijas él no habla nada de las armas que vienen de los Estados Unidos a México, 80 por ciento mínimo de las armas que se encuentran en México vienen de los Estados Unidos, pero él y los republicanos no quieren controlarlas y eso es una amenaza para México".

Finalmente, Mike Vigil reconoció el carácter de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien a pesar de las amenazas de Trump no se ha dejado intimidar y se ha mantenido firme en su posición de defender los intereses de México.

"Yo admiro a Claudia Sheinbaum porque es una mujer inteligente, es una mujer fuerte y no se va a dejar, pero Donald Trump está mandando a Ron Johnson como para intimidar a México. Yo creo que no va a hacer nada, dicen que es militar y lo manda así como para intimidad, pero México sabe perfectamente bien que él no va a poder hacer nada, él va a ser títere de Donald Trump".

Nancy Gómez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/nancy_gomez_y_manuel_gonzalez/