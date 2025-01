Analistas dicen que las amenazas de Trump son parte de una estrategia expansionista

Analistas en política internacional coincidieron que las recientes amenazas lanzadas por el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no deben ser tomadas a la ligera, pues forman parte de un proyecto político proteccionista que busca redefinir el papel de Estados Unidos en un mundo.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Las recientes amenazas del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ya no deberían interpretarse como los simples arrebatos de un hombre fuera de control, sino como parte de un proyecto proteccionista que busca redefinir el papel de Estados Unidos en un nuevo contexto global, destacaron expertos en política internacional.

Guadalupe Correa-Cabrera, analista y académica en temas de política exterior y seguridad, consideró que las declaraciones realizadas por Trump –quien aseguró esta semana que México es gobernado por los cárteles de la droga– no deben tomarse únicamente como bravuconerías, debido a que están enmarcadas dentro un nuevo proyecto político estadounidense que va con una lógica completamente proteccionista.

“Yo creo que sí hay que esperar reajustes, no sé a qué grado ni cómo van a hacerse estas cosas, pero tampoco podemos decir que todo esto es simplemente una amenaza; no, esto no es una bravuconada. Estados Unidos necesita acciones firmes en un nuevo contexto internacional y político, y México es un país clave. No me imagino que sea la declaración de un hombre loco que solamente dice locuras, sino que creo que es la cabeza de un proyecto: el proyecto de Estados Unidos bajo un nuevo mundo multipolar”, explicó en entrevista con SinEmbargo la profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos.

A menos de dos semanas de asumir la presidencia, Donald Trump elevó las declaraciones y amenazas con México y otros países, como Panamá y Groenlandia. El mandatario electo afirmó que México estaba dirigido por cárteles de la droga y que no descartaba el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia, ya que, según Trump, el control de ambos territorios es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. Asimismo, anunció su intención de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.

Jesús López Almejo, Profesor de Relaciones Internacionales e investigador de Conahcyt, fue más cauteloso en su opinión, pero admitió que existen elementos que hacen que estas amenazas sean posibles, al estar basadas en un proceso de socialización previo. No obstante, el analista dijo que, aunque las amenazas de Trump deben tomarse en serio, la respuesta de México debe ser estratégica, basada en la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones con actores clave en Estados Unidos.

“Lo veo como una posibilidad, si tú quieres, de un 10 por ciento. Pero es lo que ha venido trabajando desde la primera administración. Ahora, Donald Trump ya no tiene mucho que perder en el sentido de que, si se equivoca con muchas de las políticas, ya no le interesa reelegirse a un segundo mandato. Entonces, me parece que querría quemar todas sus balas en este momento. […]Sí, sí es factible, porque llevan tiempo socializando la idea. Cuando Donald Trump llegó, entre 2016 y 2020, a gobernar en Estados Unidos, lo volvió a plantear sobre la mesa”, dijo el catedrático en entrevista con esta redacción.

Uno de los factores que vuelven las amenazas de Trump un arma más fuerte de presión es el contexto en el que él regresará a la Presidencia de Estados Unidos, debido a llegará a su segundo mandato presidencial de la mano de un Partido Republicano fortalecido, ya que, además de ganar la Presidencia, tendrá una mayoría en el Congreso y el hecho de que Trump pueda gobernar con ambas cámaras bajo control le permitiría avanzar en una agenda legislativa proteccionista.

Jesús Gallegos Olvera, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Profesor en la Universidad Rosario Castellanos, entrevistado en el programa Dos con Todo, consideró que efectivamente Trump llegará más empoderado porque tendrá menos contrapesos internos y en el mundo.

“Una primera diferencia que se observa entre el Trump de 2017-2021 y el Trump de 2025 tiene que ver con la relación de poder que él ofrece ante el mundo y las contrapartes en Estados Unidos, especialmente en el Congreso, y en particular frente a una sociedad que ha mostrado de nueva cuenta un apoyo con la victoria electoral que obtuvo en noviembre pasado. Otra diferencia importante es que el Donald Trump de hoy tiene menos controles frente al mundo de los que ofrecía en su anterior administración, específicamente en lo que refiere a los contrapesos. En el mundo, teníamos a una Ángela Merkel en Alemania y unas condiciones muy distintas en América Latina en general, mientras que hoy se observa todo lo contrario, pues tiene un gran apoyo, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y, en términos hemisféricos, una revisión muy importante se da con los conservadores en Canadá. Hay un apoyo muy relevante y tolerancia a su figura por parte de otros líderes mundiales como Xi Jinping y Putin. Entonces, encontramos a un Donald Trump con mayor protagonismo”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este miércoles a las declaraciones de Trump. Primero rechazó el nombre de "Golfo de América", luego propuso llamar "América Mexicana" a Norteamericana, como se le denominaba, de hecho, en 1607, antes de que se establecieran las 13 colonias que dieron pauta a la creación de EU en 1776, y después aseguró que en México gobierna el pueblo.

"Yo creo que ayer al Presidente Trump le mal informaron, con todo respeto, al Presidente Trump porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no. En México gobierna el pueblo", agregó.

López Almejo mencionó que, en este contexto, México tiene varias ventajas que podrían ayudar a contrarrestar las posibles medidas de Trump. Primero, destacó la importancia de la diplomacia y el cabildeo que México ha mantenido históricamente ante las autoridades estadounidenses, pues dijo que la Presidenta Claudia Sheinbaum y otras figuras clave, como Marcelo Ebrard, poseen experiencia en Estados Unidos, lo que podría ser útil para desarrollar una estrategia preventiva.

“La ventaja que tiene en este momento es que tanto la doctora Sheinbaum ya vivió cinco años en Estados Unidos mientras fue estudiante de un doctorado, como que Marcelo Ebrard conoce al país desde su esencia. Creo que la clave estaría en atacar al gigante desde sus entrañas de manera preventiva, es decir, identificar a todos los sujetos políticos relevantes de Estados Unidos que se benefician de la relación con México y tratar de equilibrar las fuerzas.

Además, destacó que la situación interna de Estados Unidos, marcada por la polarización política y los intereses contrapuestos, podría jugar a favor de México, ya que las políticas de Trump no gozan de un respaldo unánime dentro del país. “Trump efectivamente tiene mayoría en la Cámara baja, como la baja en la Cámara alta en el Senado, pero no es tan popular como él mismo piensa que lo es”, dijo.

Propuesta caótica hasta para EU

Tradicionalmente, el término terrorismo ha estado asociado a grupos extremistas con motivaciones políticas o ideológicas, particularmente en regiones como Medio Oriente o Europa. La posible inclusión de cárteles mexicanos en esta categoría ha generado un debate intenso sobre sus implicaciones en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. No obstante, declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas podría tener importantes implicaciones políticas y diplomáticas.

En cuanto a la viabilidad de que las amenazas de Trump se conviertan en realidad, López Almejo dijo que existen elementos que hacen que estas amenazas sean consideradas por EU, sin embargo, explicó que llevar a la realidad dicha amenaza también genera inconvenientes para ese país:

"Trump en este momento se la piensa más, no tanto por lo que digan en México, pero sí por todas las empresas que tienen relaciones muy fuertes con México, el mismo gobierno y las agencias de seguridad. Una de las grandes características de denominar terrorista a un organismo —a uno, a uno ya no; imaginemos a las, son como entre 9 y 12 cárteles muy importantes en México— es que entonces México sería un país que auspicia el terrorismo. Y entonces Estados Unidos tendría que dejar de colaborar con instituciones gubernamentales mexicanas porque México, si se da la denominación, estaría auspiciando el terrorismo. Pero, además, instituciones mexicanas tendrían que estar vetadas de muchos de los programas de cooperación. Imagínate a Estados Unidos teniendo como su principal socio comercial a un país que dice auspiciar el terrorismo. Entonces creo que va más en el factor económico, de que sí va a haber barreras, o sea, hay impedimentos para que no lo haga. Podría ser por ahí, por todo lo que tendría que cambiar en la ley al interior de Estados Unidos y toda la vigencia que deberían dejar de tener estos acuerdos de interconexión e interdependencia. Es tan compleja y enorme que me parece que sería muy caótico”, detalló.

El especialista agregó que, además, hay una historia de intervenciones fallidas de Estados Unidos en otros países, como Vietnam, Afganistán e Irak, como un ejemplo de los posibles riesgos que enfrentaría México si se decidiera permitir una intervención militar estadounidense en su territorio. Comparó la propuesta de Trump de enviar tropas para combatir el narcotráfico con las intervenciones militares en esos países, donde las expectativas de éxito fueron contrarrestadas por los costos humanos y sociales.

La intención de designar a los cárteles como organizaciones terroristas ha sido promovida por sectores conservadores en Estados Unidos por décadas, al menos desde 2011. En ese año, el legislador republicano Michael McCaul propuso incluir a seis cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas, argumentando que la violencia en México amenazaba con convertir al país en un Estado fallido y en un refugio para terroristas. Más adelante, en 2017, funcionarios como Rex Tillerson, secretario de Estado en ese momento, señalaron posibles vínculos entre cárteles y grupos terroristas internacionales.

Otras iniciativas similares se han presentado a los largo de los años recientes. En 2019, congresistas republicanos impulsaron propuestas para clasificar a los cárteles como terroristas, específicamente al Cártel del Golfo y al de Sinaloa. En marzo de 2023, legisladores como Dan Crenshaw y Lindsey Graham retomaron la idea, sugiriendo incluso el uso de fuerzas militares contra los cárteles, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Guadalupe Correa destacó que las amenazas de Trump sobre una posible intervención militar en México, bajo el pretexto de combatir a los cárteles, aunque no pueden ser desestimadas porque este tipo de acciones requiere procesos legales complejos, como declarar a los cárteles organizaciones terroristas internacionales, la intención detrás de estas declaraciones parece clara: imponer una mayor presión a México y avanzar en una estrategia que afecta directamente su soberanía.

“Cuando él se refiere a que México está gobernado por cárteles, a esta entrada del Ejército de los Estados Unidos en México, digamos que hay que ver a qué se está refiriendo. Muy probablemente vaya a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. ¿Entonces qué quiere decir? ¿Que el Ejército va a bombardear inmediatamente a los cárteles? No, así no. No se puede hacer. Hay una legislación de guerra para declarar una guerra a otro país; debe haber un atentado, debe haber algo que justifique este tipo de medidas, y ahorita no las hay. Esa es una declaración […] pero es un proceso largo, es un proceso que requiere de investigación. En primer lugar, esto va a servir para congelar activos, limitar visas o bien cancelar visas a personas vinculadas supuestamente con los cárteles. No sabemos bien a qué se refieren y cuáles van a ser los cárteles que van a ser denominados”, dijo.

Correa también mencionó cómo incidentes recientes, como los ataques en Caborca y otros eventos violentos que han afectado a ciudadanos estadounidenses, sirven como justificación para estas amenazas, especialmente en el discurso de miembros del Partido Republicano, quienes han adoptado un mensaje claro: “Si ustedes no pueden poner orden en su país, nosotros lo haremos”.

En varias ocasiones, Donald Trump ha expresado su intención de combatir directamente a los cárteles del crimen organizado en México e incluso ha manifestado su intención de intervenir militarmente. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra el uso del ejército estadounidense y ataques con drones a laboratorios de fentanilo en territorio mexicano, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible intervencionismo.

No obstante, es importante destacar que estas ideas no son nuevas en su discurso ni en la narrativa conservadora estadounidense. En septiembre de 2023, durante una entrevista, Trump aseguró que su enfoque sería exclusivamente contra los capos mexicanos del narcotráfico, mientras que en mayo, reportes señalaron que contemplaba enviar “equipos de exterminio” a México, incluso sin la autorización del Gobierno mexicano. Apenas en diciembre pasado, prometió que, al asumir nuevamente la presidencia, declarará a los cárteles como organizaciones terroristas, una medida que dijo aplicará el 20 de enero.

Guadalupe Correa consideró que la amenaza de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales podría estar orientada no solo a aumentar la presión sobre México, sino también a legitimar posibles medidas de control financiero y migratorio.

“Obviamente van a presionar. La guerra contra las drogas que declaró Calderón, con la venia de los Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida, ahora va a ser impuesta. Ahora no va a ser Calderón diciéndole a George W. Bush que tenemos una responsabilidad compartida. Ahora va a ser Donald Trump diciéndote: 'Bueno, quiero seguir activando la guerra que nunca va a poder ser ganada de alguna manera, para seguir vendiendo armas, para seguir generando economías, porque yo soy un país productor de armas. Además, yo doy entrenamiento a las Fuerzas Armadas en México y, pues, ya tenemos a los militares aquí en México'. Entonces, en realidad, es una presión muy fuerte al gobierno de Claudia Sheinbaum para que, pues, se siga”, detalló la catedrática.

Cuando se le preguntó sobre la posición que México, y en particular el gobierno de Claudia Sheinbaum, debería adoptar ante estas amenazas, Correa reconoció que el margen de maniobra es limitado debido a la asimetría económica entre ambos países.

“México tiene poco que hacer, pero eso no significa que no pueda negociar en ciertos temas clave, como la protección de la frontera sur, la gestión de la migración y la defensa de la soberanía en términos de seguridad”, añadió.

En este contexto, Lopez Almejo dijo que México tiene varias ventajas que podrían ayudar a contrarrestar las posibles medidas de Trump. De acuerdo con el especialista, la clave para México está en identificar y fortalecer sus aliados dentro de los Estados Unidos. Además, destacó que la situación interna de Estados Unidos, marcada por la polarización política y los intereses contrapuestos, podría jugar a favor de México, ya que las políticas de Trump no gozan de un respaldo unánime dentro del país.

“Estados Unidos está fragmentado, muy fragmentado, y en esa fragmentación, aplicando a la inversa la doctrina anglosajona del 'divide y vencerás', México tendría que ir por esos aliados naturales: Cámaras de Comercio, think tanks, universidades, medios de comunicación. […] Porque Estados Unidos sí será muy fuerte al exterior, es decir, una vez que se toma una decisión al exterior sí te hace sentir su poder. Pero, ¿qué crees? Al interior está muy fragmentado y está muy atomizado, y las diferentes instituciones gubernamentales en los distintos niveles tienen facultades que no se dejan y no te dejan tomar una decisión tan sencilla, como se podría plantear desde la perspectiva que planteamos de Trump y la simple denominación como terroristas a los cárteles mexicanos”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.