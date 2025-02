ENTREVISTA ¬ En la historia antigua y moderna está la respuesta del futuro: Rivero

Viana Rivero compartió en entrevista algunos de los pormenores de su nueva novela: Los soles de Santiago, la historia de dos mujeres separadas por varios siglos de diferencia que se enfrentan al orden establecido por un grupo de poder.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– La escritora argentina Viviana Rivero expone en su más reciente novela Los soles de Santiago la historia de dos mujeres separadas por varios siglos de diferencia. En una, está Cazue en el Siglo 31 antes de Cristo que enfrenta la dominación de los romanos sobre Hispania. En la otra, está Eme en el año 2055 lidiando con el control que ejercen las familias más poderosas de un mundo moldeado por las pandemias. Lo que resulta de estas historias, es el planteamiento del futuro que viene y la salida para poder evitarlo.

“Yo cuento qué es lo que viene y también, si bien es crudo y casi doloroso, también cuento la salida. Es una novela esperanzadora porque en la unión de la historia antigua y la moderna está la salida. ¿Qué es lo que le salvaría al ser humano?”, planteó Rivero en entrevista con SinEmbargo. “El libro tiene eso, nos muestra con crudeza lo que viene, nos muestra la solución”.

En Los soles de Santiago, Viviana Rivero relata así dos historias con sendos paralelismos de un grupo poderoso que busca dominar al otro en un mismo espacio geográfico que coincide precisamente como El Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinaje más antiguas de la humanidad. “Me parecieron dos momentos interesantes para hablar, que podía llegar a comunicarlos, descubro que en ambos siempre el ser humano había un grupo dominante que quería doblegar al otro y por momentos lo logra y le trae mucho sufrimiento, así que eso fue algo que surgió casi solo, solo quiso mostrarse al universo esa realidad, porque no lo busqué, sino que salió solo”.

“Ambas historias están intercomunicadas, la persona lo va a ir descubriendo a lo largo de los dos relatos, que es un capítulo y un capítulo, por un lado está Cazue en el siglo 31 antes de Cristo, me pareció interesantísimo cuando yo estaba investigando tenía que elegir una etapa y cuando descubro esta mina de oro, que aún se puede visitar en España que se llama Las médulas, fue la mina de oro y es la más grande a cielo abierto que hubo nunca, nunca hubo uno tan grande; cuando llegan los romanos le parece algo tan grandioso tanta cantidad de oro que deciden quedárselo y con eso realmente hacen todas las monedas del sistema económico del primer emperador con el rostro de Augusto y lo hicieron con el oro que se robaron de España”, platicó.

Y completó: “Después quise unir las dos historias, esta historia antigua con la de Eme, esta parisina de 32 años, que en el año 2055 está cansada de la tecnología. En el año 2055 ya no llevamos el celular fuera del cuerpo, sino que está dentro nuestro, porque han logrado meter todos los datos en un pequeño dispositivo del tamaño de un arroz y va bajo la piel, puede ir en el brazo o en la nuca, detrás de la oreja, y ella empieza a sentirse incómoda con esta invasión donde no logra distinguir sus propios pensamientos de los pensamiento de internet, porque todas las búsquedas ya no se hacen tecleando, con un teclado, sino que se hacen mentalmente, cierras los ojos y te comunicas con internet y haces la búsqueda mentalmente”.

Al momento de enfrentar su deshumanización, Eme se pone en contacto con un grupo que conforma una resistencia frente al nuevo orden, la tecnología y el gobierno mundial que decide qué se come y qué no se come, pero sobre todo ante las 10 familias multimillonarias que rigen todo.

“Este grupo de resistencia que son sobre todo jóvenes, se ponen en contacto con ella y le proponen hacer un acto de hackeo a la firma de las 10 familias poderosas y que se va a realizar en Santiago de Compostela y para que ella llegue, sin llamar la atención, tiene que hacerlo como una de las peregrinos que llegan a esa ciudad, entonces, Eme acepta y va a hacer todo ese recorrido por el camino de Santiago y a lo largo del camino de Santiago va a ir teniendo experiencias fuertes”.

