Hay Plan A, B, C y D; pero si hay tarifas, redireccionaremos exportaciones: Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum afirmó que se mantienen las negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles y que espera cerrar un acuerdo antes del 4 de marzo.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene diálogo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y expuso que en caso de que se impusieran las tarifas México tendría que hacer un redireccionamiento de lo que se exporta a EU.

No obstante, destacó que el principal problema es la integración de las cadenas de producción en América Latina. En ese sentido, reiteró que se tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, etc. La mandataria enfatizó que espera concretar una llamada con Donald Trump antes del 4 de marzo para cerrar el acuerdo y garantizar estabilidad comercial.

Sheinbaum enfatizó que, aunque Trump reiteró su intención de aplicar los aranceles, también ha mencionado el principio de "reciprocidad" en el comercio. México, señaló, no impone tarifas a EU, por lo que su país debería mantenerse en las mismas condiciones.

En conferencia desde Palacio Nacional, la Presidenta subrayó que "hay que tener cabeza fría y no tomar frases aisladas" del mandatario estadounidense.

Sobre un posible contacto directo con el Presidente estadounidense, Sheinbaum afirmó que aún no hay fecha para una llamada, aunque confió en que pueda realizarse antes del 4 de marzo. "Esperamos que se pueda dar esta llamada para poder cerrar el acuerdo", mencionó.

Trump, por su parte, reiteró en una conferencia de prensa junto a su homólogo francés Emmanuel Macron que "los aranceles siguen adelante".

La medida afectaría a México y Canadá, pero su implementación fue pospuesta tras compromisos de ambos países para reforzar el control fronterizo y frenar el tráfico de fentanilo.

La Presidenta explicó que en México se dejaron de producir muchas cosas, por lo que se tienen que importar productos de diferentes países y que con el Plan México se busca reforzar sector productivo del país.

"En el periodo neoliberal no importaba si se producía en México o en otro lado del mundo, había que adquirir los productos donde fuera más barato. Pero eso hizo que se desmantelara nuestro sector productivo", detalló Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) prevé hablar con el presidente de EU, Donald Trump, durante esta semana para cerrar el acuerdo de suspensión de aranceles. “Se sigue dialogando con ellos en materia de seguridad y comercio". 🎥 @jordana_glez pic.twitter.com/m0whxNrl4b — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 25, 2025

También agregó que su Gobierno está interesado en recuperar la industria textil, la de juguetes y otros como semiconductores. "El Plan México tiene que ver con fortalecer la industrialización del país", agregó.

México refuerza frontera con EU

El Gobierno mexicano desplegó a principios de febrero 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con EU como parte de este acuerdo. La Presidenta defendió esta medida, asegurando que busca fortalecer la seguridad sin afectar la relación comercial con Washington.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno estadounidense debe considerar la importancia de México como socio comercial. "Se sigue dialogando con ellos en el tema de seguridad y de comercio", expresó.

Sheinbaum destacó que por mucho tiempo México privilegió la relación comercial con EU, y que el problema de hacer una redirección de los productos que se hacen en el país, es que luego de que se exportan otra vez llegan a Estados Unidos y nuevamente son importados a México.

A medida que se acerca el 4 de marzo, la mandataria señaló que su equipo trabaja en asegurar un resultado favorable para México. "Tenemos que cerrar el acuerdo", reiteró.

Pese a las declaraciones de Trump, Sheinbaum llamó a esperar el desenlace de las negociaciones. "Vamos a esperar a que se cierre este ciclo, esperando tener un acuerdo con EU", concluyó.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.