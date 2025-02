Aranceles a México y Canadá "siguen adelante": Trump; EU quiere reciprocidad, dice

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, afirmó que su plan de imponer aranceles a las importaciones que se realicen hacia territorio estadounidense desde Canadá y México seguirá adelante luego de que se cumpla el mes de prórroga que fue pactado entre los gobiernos de dichos países.

En conferencia de prensa que ofreció hoy en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el republicano fue cuestionado sobre el tema, ante lo cual respondió que van "a tiempo con los aranceles" y que todo el proceso parece avanzar de manera rápida.

Trump aprovechó la ocasión para volver a mencionar que los aranceles que pretende imponer su Gobierno son a raíz de que, desde su punto de vista, Estados Unidos ha sido "sumamente maltratado por muchos países, no sólo Canadá y México" al entablar acuerdos comerciales de los que EU no obtiene ningún beneficio.

"Se han aprovechado de nosotros. Fuimos guiados por, en algunos casos, tontos", afirmó el mandatario estadounidense, quien señaló que cualquier persona que haya aceptado firmar dichos acuerdos comerciales "debería estar avergonzado de sí mismo".

"Los aranceles avanzan a tiempo, según lo planeado", resaltó Donald Trump en su conferencia, donde indicó no culpar a los otros países de firmar tales acuerdos con Estados Unidos y sacar provecho de esa nación.

"Miro algunos de esos acuerdos, los leo por la noche y digo '¿quién firmaría algo así?'. Así que los aranceles siguen adelante, sí", declaró el Presidente de EU, y añadió que la intención de tal medida es el que haya "reciprocidad" con cualquier país con el que se establezcan relaciones comerciales.

"Todo lo que queremos es recíproco. Queremos reciprocidad. Queremos tener lo mismo. Si alguien nos cobra, nosotros le cobramos, es muy simple. Pero será muy bueno para nuestro país. Nuestro país será muy rico nuevamente", concluyó.

Las declaraciones de Trump se dan a pocos días de que se venza una prórroga pactada entre EU con los gobiernos de México y Canadá, países que se comprometieron a reforzar sus fronteras para reducir el tráfico de drogas y el flujo migratorio hacia territorio estadounidense; a cambio, EU pausaría por un mes la aplicación de aranceles que estaba planeada para iniciar el primer día de febrero.

En aquel entonces, Trump habló sobre la posibilidad de extender dicha prórroga si Canadá y México demostraban obtener resultados; sin embargo, sus más recientes declaraciones dan a entender que, sin importar lo logrado por ambos países, EU impondrá aranceles del 25 por ciento a las importaciones a partir de marzo.

Apenas el domingo 23 de febrero, durante una aparición que realizó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Trump que “no está contento con México ni con Canadá”, al sugerir que China envía fentanilo a EU "a través de México”.

Durante el evento celebrado Washington, Trump destacó que impuso aranceles del 10 por ciento a todos los productos procedentes de China, país al que acusó de potenciar la crisis de consumo de fentanilo que atraviesa Estados Unidos.

