ANÁLISIS ¬ ¿Qué tanto impactará el arancel de Trump a los autos? ¿A quién pega más?

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS).- Los aranceles propuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los vehículos fabricados en China, Canadá y México tiene el potencial de afectar al 20 por ciento de las ventas de automóviles en ese país, según un informe de Jato Dynamics.

A días de que termine la pausa que Trump puso a la imposición de estos aranceles a las importaciones de Canadá y México, la empresa encargada de análisis del sector automovilístico para Europa y el mundo destaca que las ventas de vehículos ligeros nuevos en Estados Unidos sumaron 16.1 millones de unidades, de las cuales el 61 por ciento fueron de fabricación local.

Los aranceles, que han seguido adelante en el caso de China, al cual Estados Unidos impuso aranceles del 10 por ciento a los productos importados de ese país, tendrían un impacto significativo en la industria automovilística en EU, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen de vehículos procedentes de estos tres países aumentó en el último año un siete por ciento anual, hasta alcanzar las 2.9 millones de unidades.

In 2024, sales of new light vehicles in the US totalled 16.1 million units, 61% of which were manufactured locally. Trump tariffs on vehicles made in China, Canada and Mexico would impact nearly 20% of cars sales in the US.

— JATO Dynamics (@JATO_Dynamics) February 11, 2025