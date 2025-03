PuntosYComas ¬ Cacicazgos en Morena y aliados chocan con la reforma contra nepotismo

Las familias encabezadas por el Diputado federal Ricardo Monreal Ávila y el Senador Félix Salgado Macedonio, así como el clan que encabeza en San Luis Potosí el actual mandatario José Ricardo Gallardo Carmona, del Partido Verde Ecologista de México, saldrían beneficiados en el supuesto de que la reforma aprobada en el Senado no fuera corregida por la Cámara de Diputados para respetar la fecha propuesta por la Presidenta Sheinbaum, para que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios del 2027.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Cuando las reformas constitucionales en contra de la reelección y el nepotismo electoral, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lleguen a la Cámara de Diputados de la Federación, habrá oportunidad para corregir el desafío que los senadores le plantearon a la mandataria del país, al ampliar del 2027 al 2030 el plazo para que entren en vigor esas disposiciones. Sólo entonces quedará desactivado y conjurado el desafío que por lo menos tres cacicazgos, dos en Morena y uno en el Partido Verde Ecologista de México, le plantearon a la Presidenta de la República, en oposición a sus reformas y en beneficio de sus intereses por conservar en el seno familiar las gubernaturas de Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo, modificada en el Senado de la República, en donde coordina la fracción oficialista Adán Augusto López Hernández y preside la Mesa Directiva Gerardo Fernández Noroña, propone que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios de junio del 2027, cuando estarán en disputa 15 gubernaturas, entre ellas 11 en poder de Morena, dos administradas por el PAN, una de Movimiento Ciudadano y otra del Partido Verde Ecologista de México.

Las gubernaturas de Morena que estarán en juego en junio del 2027 son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Se renovarán los gobiernos panistas de Querétaro y Chihuahua, lo mismo que la administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y la del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí.

Los apetitos de las familias encabezadas por el diputado federal Ricardo Monreal Ávila y el senador Félix Salgado Macedonio, así como el clan que encabeza en San Luis Potosí el actual mandatario José Ricardo Gallardo Carmona, del Partido Verde Ecologista de México, presunto aliado político de Morena, son los que saldrían beneficiados en el supuesto de que la reforma aprobada en el Senado no fuera corregida por la Cámara de Diputados para respetar la fecha propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo, para que la prohibición del nepotismo se aplique desde los comicios del 2027.

En el caso de Morena, el Estatuto del partido es muy claro en su artículo tercero, pero para algunos parece ser letra muerta, pues advierte: “Nuestro partido Morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos […] g).- Erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el entreguismo”.

Dinastía cuasimonárquica en Zacatecas

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve su prohibición y el Estatuto de su partido también lo considera una práctica detestable, el senador Saúl Monreal Ávila sigue apuntándose como prospecto para la gubernatura de Zacatecas, donde actualmente despacha su hermano David, quien terminará su periodo en el 2027.

“Estaré presente en las encuestas, y siempre tengo confianza. Respeto todos los puntos de vista. A mí me avalan 27 años de trayectoria”, señaló el senador zacatecano, quien llegó a la Cámara Alta luego que su hermano Ricardo Monreal Ávila terminó su periodo en el Senado de la República para conseguir una diputación federal que ahora lo tiene ubicado como coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro.

Este miércoles 26 de febrero del 2025, Saúl Monreal Ávila aclaró que esperará y que es el pueblo el que manda. “En su momento aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Las raíces del clan Monreal

Fue en el año de 1998 cuando se empezaron a poner las bases del cacicazgo de los Monreal Ávila en Zacatecas.

“El Diputado priista Ricardo Monreal exigió ayer que se reponga el procedimiento para la elección del candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas a fin de que se le permita participar, y advirtió que, de lo contrario, replanteará su permanencia en ese instituto político al que sirvió durante 20 años”, publicó el periódico El Norte, de Monterrey, el 3 de febrero de 1998.

La nota del periódico El Norte agregaba que Monreal Ávila había sostenido conversaciones con las dirigencias de otros partidos, entre ellos el PRD y el PT, sobre la posibilidad de que lo postularan a la gubernatura zacatecana.

“Por cualquier partido se las gano; tengo el voto de los campesinos", alardeó el entonces Diputado cenecista, al final de la conferencia. Cuatro días después, el 7 de febrero de 1998, el consejo estatal del PRD acordó por unanimidad postular a Ricardo Monreal como candidato al Gobierno de Zacatecas y sumarse, con ello, a la alianza ciudadana por “la dignidad y la democracia” convocada por el expriista. El lunes 6 de julio de 1998 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la victoria de Ricardo Monreal Ávila, candidato del PRD a la Gubernatura. Estuvo en ese cargo de 1998 al 2004.

La doble derrota con Sheinbaum

Sin embargo, un estigma que Ricardo Monreal Ávila no ha podido quitarse es que en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado directamente con Claudia Sheinbaum Pardo, ha salido derrotado. En 2017 Monreal Ávila mostró, una vez más, el sinuoso rostro de un político que cuando no le conceden sus deseos, amenaza y chantajea. “El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, publicó en su portada el martes 24 de octubre del 2017 el periódico Reforma.

El entonces Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para Jefa de Gobierno a Claudia Sheinbaum. En entrevista con Grupo Reforma, y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano lo nombrara candidato, respondió: “Es probable, pero no lo han hecho”.

Al admitir que podría encabezar el Frente Opositor en la Ciudad de México, Monreal declaró que su adversaria no sería Claudia Sheinbaum, sino Andrés López Obrador, porque su imagen estaba muy arraigada en la Ciudad de México. En compensación y para evitar que se fuera a la oposición, Ricardo Monreal fue postulado candidato al Senado para los comicios del 2018.

El año pasado el clan zacatecano tuvo su más dolorosa derrota: Ricardo Monreal Ávila perdió la nominación presidencial por Morena y fue vencido, por segunda ocasión, por la ahora presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo

La caída de la hija

El capítulo más reciente de la historia de los Monreal se escrituró en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024, cuando la hija del jefe del clan fue derrotada en la ciudad de México.

"Vecino, vecina, de la Cuauhtémoc: estoy muy contenta porque las tendencias nos favorecen y son irreversibles. Sin embargo, esperaré a que la autoridad electoral corrobore esta información. Pero seremos un gran Gobierno. Gracias por su confianza", dijo Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal y candidata en esta demarcación por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM). Publicó el video pasadas las 18:00 horas del domingo 2 de junio, cuando cerraron las casillas en casi todo el país después de las elecciones más grandes de la historia.

Esos comicios incluyeron a la Ciudad de México. En la capital del país estaban en juego la Jefatura de Gobierno, 34 diputaciones de Mayoría Relativa, 32 diputaciones de Representación Proporcional, 16 alcaldías y 204 Concejalías. Sin embargo, en la joya de la corona, la Alcaldía Cuauhtémoc –arrebatada por la alianza opositora PRI-PAN-PRD con Sandra Cuevas en 2021 a Morena–, la marea guinda que empujó a la recuperación de la capital para el oficialismo no alcanzó. La candidata del PRI, PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, tenía el 46.7 por ciento de los votos, o poco más de 143 mil votos de ventaja, de acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP), que contó el 98.98 por ciento de las casillas, tendencia que se corroboró días después, publicó nuestro diario digital Sinembargo.mx el martes 4 de junio del 2024.

El toro sin cercas

Al actual senador morenista José Félix Salgado Macedonio se le queman las habas por ser gobernador desde hace ocho años. Y buscará estar en la boleta como abanderado del oficialismo en los comicios de junio del 2027, para relevar en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado Pineda, pese a que en los últimos cuatro años se le ha considerado el poder tras el trono en su entidad. Aunque reconoció que suceder a su hija se vería mal, el polémico “toro sin cercas” dijo que en todo caso el pueblo manda y no será quien lo contradiga.

“Yo puedo ser cuando se me antoje, sí quiero, porque no hay impedimento legal, la Constitución no me lo prohíbe. Pero, se ve mal que el papá sustituya a la hija, y viceversa, todas esas cosas que se ven mal, eso se ve mal, y yo se lo digo al pueblo, se lo digo a la gente, eso se ve mal”, explicó en nota publicada por la plataforma digital Enfoque Noticias este miércoles 26 de febrero del 2025.

“Es importante escuchar la voz del pueblo, qué dice el pueblo. ¿Pero, sí gano la encuesta? Tengo que pensar… lo que diga el pueblo. Si se puede, pero no se debe, en esa posición estoy yo. Que pregunten en Guerrero, ¿Quién quieren que sea su candidato?, o ¿Quién quieren que sea su candidata? Pero, se le tiene que hacer caso al pueblo, y si el pueblo se encapricha, ¿Qué hago?”, dijo Salgado Macedonio con un gesto de humilde resignación en el rostro.

Habría que recordar que el 25 de marzo del 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría ordenar la cancelación del registro como candidatos a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por omitir presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados.

De paso el Instituto Nacional Electoral impuso al partido Morena una multa una multa por 6 millones 573 mil 391 pesos, como castigo por la la omisión en la presentación de los informes de ingresos y gastos de sus precandidatos. La Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que a pesar de que Morena rechazó tener precandidatos y periodo de precampañas, la autoridad electoral determinó lo contrario, por lo que en el caso de los ciudadanos sancionados se actualiza el precepto previsto en la norma que los obliga a la presentación de los informes correspondientes.

Previamente se habían formulado fuertes y graves acusaciones contra Salgado Macedonio. El 19 de febrero del 2021, en su página oficial de internet, el partido Movimiento Ciudadano publicó: “Un violador no puede ser Gobernador. El día de hoy, Movimiento Ciudadano, a través de un grupo de ciudadanas […] en compañía del Secretario de Acuerdos Jorge Álvarez Máynez (actual dirigente nacional del partido naranja), presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el hoy candidato a Gobernador de Guerrero [por Morena], el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por las denuncias de violación y varias acusaciones de acoso sexual”.

Agregaba en su pronunciamiento Movimiento Ciudadano que “el pasado 4 de enero del presente año [2021), el ex procurador del estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, comentó que el actual candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, cuenta con una carpeta de investigación por el delito de violación […] En total son 3 los casos de acoso sexual y de los cuales no hay sentencias por las siguientes razones: Primero: antes de ser senador, cuando se inició una de las denuncias penales en su contra, fue protegido por el gobernador priista, Héctor Astudillo, según los dichos del exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez; Segundo: el candidato de Morena ha tenido fuero durante años al ser diputado federal y ahora senador y proceder penalmente en su contra, implicaría la declaración de procedencia de la acción penal, que requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados federal. El desafueron contra Salgado Macedonio nunca procedió.

Los reyes de San Luis

“En el Partido Verde Ecologista de México, a diferencia de otros institutos políticos, no hay vuelta de hoja y todo está mas que claro: será Ricardo Gallardo Cardona su candidato al gobierno del estado en el 2021, a menos que algo realmente grave cambie la circunstancias. Pero hasta ahora no hay dudas”, publicó el viernes 2 de octubre del 2020 el periódico El Sol de San Luis.

Explicaba la información: “Tampoco descarta el partido [Verde Ecologista] una alianza con Morena, siempre y cuando la candidatura sea encabezada por el diputado federal [Gallardo Cardona], de otra manera, definitivamente preferirá ir solo a la elección o bien, con otras fuerzas políticas que busquen sumarse al proyecto, según las estrategias que se están definiendo, publicó el periódico de la capital potosina. En los comicios de junio del 2021 Gallardo Cardona ganó la gubernatura y cuatro años después, no se descarta la posibilidad de que herede el cargo a su esposa, la actual senadora Ruth González Silva, quien aclaró que se someterá a la voluntad del pueblo y que si el pueblo la escoge como candidata…

El Partido Verde Ecologista de México, que como partido rémora se ha montado en la fuerza de Morena en los dos recientes procesos federales del 2021 y 2024 advirtió que volverá a ganar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. El secretario general del Partido Verde en la entidad potosina, Juan Ignacio Segura Morquecho señaló que su partido está más fuerte que nunca y repetirá el triunfo en las próximas elecciones.

Durante su más reciente visita a San Luis Potosí, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que desde ahora su partido trabaja en estrategias para mantenerse como fuerza preponderante en San Luis y ganar las elecciones con un candidato propio, publicó el viernes, 1 de noviembre de 2024 el periódico local El Sol de San Luis Potosí.

Segura Morquecho desafió y desdeñó a sus presuntos aliados de Morena: “Respetamos el trabajo que realizan otros partidos, pero está claro que en San Luis Potosí, solo hay una fuerza política que sustenta lo que dice con base a lo que manifiestan las encuestas, donde Ricardo Gallardo es el mandatario mejor posicionado del país, pero no solamente por los números sino por las manifestaciones de la gente que confirma su confianza en el Partido Verde, porque aquí sí se cumple y ahí están los hechos”. En esa estructura, que asegura el Verde Ecologista no necesita del apoyo de Morena, podría apalancarse la actual senadora Ruth Miriam González Silva, esposa del actal gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para competir por la gubernatura en el 2027, a despecho de lo que pueda decir la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

No canten victoria

En las primeras horas de la noche de este miércoles 26 de febrero del 2025 la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde publicó un mensaje en la red social X en el que avierte: “En congruencia con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz”.

Y agrega: “También presentaremos ante el Congreso Nacional del partido Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027”.

Por otra vertiente, ahora que la reforma contra el nepotismo y la reeeleción fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, eventual modificación y aprobación, los legisladores podrán retomar la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la prohibición de heredar cargos públicos a esposas, concubinas, amantes o familiares, entre en vigor desde las elecciones del 2027.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, muy cercano a la presidenta Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de que sea en 2027 cuando se aplique la prohibición del nepotismo y no hasta el año 2030, como se aprobó en el Senado de la República, que le corrigió la iniciativa a la presidenta del país.

