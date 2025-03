Trudeau: “No cederemos”. Trump: “Explíquenle al ‘Gobernador’ que le responderemos”

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes su disposición de aumentar los aranceles a Canadá si el país vecino, tal y como ha anunciado previamente su Primer Ministro, Justin Trudeau, opta por imponer tasas del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses.

Trump, que en su perfil de Truth Social ha vuelto a referirse a Trudeau como "Gobernador", ahondando en su trato a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos, ha destacado que si Ottawa impone un arancel de represalia, el gravamen "recíproco" impuesto por Washington aumentará de igual forma.

Previamente, Justin Trudeau, anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses en respuesta a lo que calificó como la "guerra comercial" desatada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, una batalla ante la que reivindicó el carácter canadiense: "no cederemos".

Trudeau, se dirigió a la nación en una rueda de prensa en la que admitió que vienen tiempos "difíciles", aseguró que el Gobierno "defenderá los trabajos de los canadienses" y abogó por "desafiar" las "acciones ilegales" de Estados Unidos (EU) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, explicó que estos aranceles afectarán a 30 mil millones de dólares de importaciones estadounidenses y dio 21 días a Washington para retirar los gravámenes del 10 por ciento sobre las importaciones de energía. En caso contrario, amenazó con imponer tarifas adicionales a otros 125 mil millones de dólares de productos estadounidenses.

"Las tarifas de EU en vigor y Canadá tiene que responder. [...] Vamos a demostrar que no hay ganadores en una guerra comercial. Tal y como hice hace un mes, quiero hablar directamente al pueblo estadounidense: no queremos esto", aseveró, al tiempo que mostró su deseo de "entender".

"Los canadienses son razonables y educados, pero no nos detendremos una vez empiece la lucha", puntualizó. "Me gustaría entender. Pero nuestro mayor aliado está hablando ahora de forma cercana con un dictador y asesino: Putin", lamentó. "No recularemos si nuestro país está en juego", sostuvo.

The moment U.S. tariffs came into effect this morning, so did the Canadian response.

Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion of American products.

Starting with $30 billion worth of goods immediately, and the remaining $125 billion in 21 days’ time.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025