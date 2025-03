RADICALES ¬ Trump agrede a México con los aranceles. ¿Cuál es el camino a seguir?

Finalmente, después de meses de amenazas, Donald Trump cumplió con su palabra y desde el primer minuto de este 4 de marzo impuso aranceles del 25 por ciento a todos los productos provenientes de México. Ahora, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá trazar un plan en respuesta a las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense. ¿Qué acciones debe tomar nuestro país ante la agresión arancelaria? ¿Cuál es el camino a seguir? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este episodio de RADICALES.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- La decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México debe ser considerada como una agresión y genera una reconfiguración del mundo tal y como lo conocíamos, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

Al punto de las las 00 horas de hoy martes 4 de marzo, Donald Trump cumplió la amenaza de aplicar aranceles del 25 por ciento sobre las exportaciones mexicanas, canadienses y chinas.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes un contraataque a Estados Unidos por las medidas unilaterales anunciadas por la Casa Blanca anoche. La mandataria pidió “cabeza fría” y convocó al pueblo mexicano a mantener la unidad. Citó a una audiencia pública este domingo, en el Zócalo de la capital.

Desde Palacio Nacional, leyó un comunicado sobre la imposición de aranceles a México, una medida que consideró "unilateral", ya que su Gobierno cumplió con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos hace un mes, a fin de que se pausara la entrada en vigor de los impuestos. También defendió que las autoridades mexicanas han trabajado y dado resultados en materia de seguridad durante los primeros cinco meses de su administración. Por ello, aseguró que "no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones".

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar indicó que esta situación es inédita, pues no existe ningún antecedente de una agresión comercial en contra de México.

"No podemos dejar de revisar esta cuestión de que México fue por mucho tiempo un aliado excepcional con los Estados Unidos, excepcional por la región y excepcional por la lógica geopolítica que imperó en el siglo XX. Nos encontramos en un escenario inédito, no tenemos un antecedente cercano de este tipo de agresión comercial porque México había logrado lo que muy pocos países habían logrado ante una potencia de esta magnitud que es poder llevar las cosas en el terreno de al menos cierta sensatez a pesar de que hay un historial conflictivo entre ambas naciones".

El académico afirmó que Donald Trump deja claro que utilizará estas agresiones comerciales como medida de extorsión para obtener algún tipo de beneficio.

"A mí lo que me llama la atención es el hecho de que Donald Trump está dejando en claro que para él estas agresiones comerciales son una lógica de extorsión, está gobernando un país como si fuera un empresario chicanero, en buena medida para tener esta veleta prendida hacia su electorado más duro en Estados Unidos, pero a un costo que va a terminar afectando a los consumidores internos en ese país".

Héctor Alejandro Quintanar ahondó en esta situación y detalló que Trump pretende reconfigurar políticamente al mundo y debilitar a todos aquellos países que fueron ganando terreno en los últimos años.

"Esta lógica agresiva geopolítica de Donald Trump nos deja en claro que le pretensión de este Gobierno republicano es reconfigurar políticamente al mundo, tratar de debilitar a otras potencias que fueron ganando fuerza en los últimos años al costo que sea".

Por su parte, Alejandro Páez Varela coincidió con Héctor Alejandro Quintanar y señaló que la imposición de aranceles de Estados Unidos a México, China y Canadá, sus tres principales socios económicos, traerá una reconfiguración del mundo.

"Estamos presenciando, nos toca demás de protagonistas, de una reconfiguración del mundo que habíamos concebido en las últimas décadas, un mundo en apariencia multipolar y que se está reconfigurando. Hoy a las 00:00 horas empezó una nueva etapa en la economía de Estados Unidos, pero también una nueva etapa en la economía de México y de Canadá, es simplemente cortar lazos con los principales socios de Estados Unidos que lo han acompañado, no es solamente en el proyecto económico, sino en la cruzada cultural por el libre comercio".

El periodista indicó que pese a que México tuvo un desarrollo industrial importante en los últimos años, cometió un error al confiar ciegamente en Estados Unidos.

"La realidad es que sí se industrializó México a pasos acelerados en los últimos años y hasta ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que se trata de un error, el haber confiado, el haberle entregado a Estados Unidos todo se convirtió en un error, es nuestro principal socio comercial y ahora nos pone una patada".

Páez Varela mencionó que pese a las agresiones arancelarias, Trump ni sus funcionarios tienen claro qué es lo que quieren obtener de México.

"Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué es lo que quiere Estados Unidos con México, eso no lo tenemos claro, ni México, ni los funcionarios de Estados Unidos lo tienen claro. No hay una versión homogénea lo que Donald Trump quiere sobre México y eso genera incertidumbre. Por otra parte, nosotros no hemos declarado una guerra a Estados Unidos todavía, China ya la declaró, Canadá ya la declaró, pero nosotros estamos aún pensándolo".

Finalmente, Álvaro Delgado expresó su molestia por la imposición de aranceles a México y recordó que por años nuestro país ha sido un socio comercial importante y leal para Estados Unidos.

"Yo estoy muy molesto porque es una agresión inaudita, sin ninguna justificación a México, que es no solamente el primer socio comercial en el mundo, sino que es un vecino que ha sido leal a una relación no solamente comercial, una relación de vecindad, de amistad. Nosotros no agredimos a los estadounidenses. Estoy molesto porque es un ataque injustificado de Donald Trump".

El periodista expresó su preocupación porque la imposición de aranceles sea tan sólo la primera de una serie de medidas en contra de México, entre ellas, una posible intervención militar en nuestro territorio.

"Lo que a mí me enoja no es solamente estas medidas de carácter arancelario, sino algo en lo que he insistido sobre el Gobierno de Estados Unidos y sobre todo de esa mentalidad imperialista y bélica que es el sentido de querer agredirnos también militarmente. Si está por materializarse el 25 por ciento de aranceles en todos los productos mexicanos, entonces a esa amenaza cumplida va a seguir otra amenaza que está latente que se cumpla, que es mandar a territorio mexicano soldados o armamento para según ellos atacar a objetivos criminales, a los narcotraficantes que ya considera organizaciones terroristas".

Álvaro Delgado indicó que ahora México debe actuar con cabeza fría y definir una estrategia inteligente con Estados Unidos.

"¿Ante este panorama qué hacer? Al Gobierno le corresponde no actuar con enojo, le toca actuar con cabeza fría aunque no es posible ocultar el enojo. Le toca al Gobierno de México definir de manera inteligente cuál va a ser la respuesta porque tampoco en sencillo dada la relación que tenemos con Estados Unidos".

