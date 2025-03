El Papa Francisco permanece estable y trabajando tras 20 días hospitalizado: Vaticano

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco permanece estable sin experimentar ningún episodio de insuficiencia respiratoria, según informó este miércoles el Vaticano.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede detalló que, tal y como estaba previsto, "durante el día se le administró oxigenoterapia de alto flujo" y por la noche "se retomará la ventilación mecánica no invasiva".

Además, el Papa incrementó la fisioterapia respiratoria y motora activa. Dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado.

Francisco, que pasó el día en un sillón, participó durante la mañana en el rito de bendición de las Santas Cenizas y después recibió la Eucaristía. Posteriormente, el pontífice llamó al párroco Gabriel Romanelli, de la Sagrada Familia de Gaza, y, por la tarde, alternaba el descanso con el trabajo.

Por la mañana, el Vaticano dio a conocer que el Papa pasó de la ventilación mecánica no invasiva que le pusieron los médicos por la noche a la oxigenación de alto flujo mediante sondas nasales.

Este martes por la tarde, la Santa Sede agregó de que "el estado clínico del Santo Padre permanecía estable" y que durante la noche, "como estaba previsto", se "reanudaría la ventilación mecánica no invasiva" hasta esta mañana.

As his clinical condition remained stable with no new respiratory episodes, Pope Francis called the Catholic parish in Gaza and carried out several work activities, according to the Holy See Press Office on Wednesday evening.https://t.co/pd85TD7YMr pic.twitter.com/sQSVIoRFPP

— Vatican News (@VaticanNews) March 5, 2025