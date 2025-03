Francisco continúa con la fisioterapia respiratoria; no necesita ventilación mecánica

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco retomó este martes la ventilación de alto flujo, es decir, a través de cánulas nasales de oxígeno (sin ventilación mecánica), después de dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda obligaran a retomar la ventilación a través de una mascarilla.

Según señala el portal oficial Vatican News, citando fuentes de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa "continúa con su tratamiento respiratorio y fisioterapéutico, y reanudó la ventilación de alto flujo sin ventilación mecánica con cánulas nasales de oxígeno".

Las mismas fuentes han señalado que en la mañana de este martes, Francisco se dedicó "al descanso y la oración", y que la situación actualmente parece "estable" dentro del cuadro "complejo".

