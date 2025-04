El FMI alerta que el mundo crecerá menos por las decisiones comerciales de Trump

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó este martes su pronóstico de crecimiento mundial a 2.8 por ciento en 2025, esto es 0.5 puntos porcentuales menos que en su estimación anterior, publicada en enero pasado. Su principal argumento es claro: los aranceles planteados por el Presidente Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca constituyen “un importante shock negativo para el crecimiento”.

En el resumen ejecutivo de sus Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2025, el FMI afirma que los aranceles recíprocos del Presidente de Estados Unidos no sólo impactarán el Producto Interno Bruto (PIB) en el orbe, sino también impactarán negativamente la inflación, la confianza del consumidor y los principales indicadores de consumo.

En un encuentro con periodistas, Pierre-Olivier Gourinchas, economista en jefe del FMI, expuso que si bien aún no se prevé una recesión en Estados Unidos, el Fondo considera ahora que las probabilidades de recesión son del 40 por ciento, frente al 25 por ciento en octubre de 2024. “El denominador común… es que los aranceles son un shock de oferta negativo para la economía que los impone”, reiteró Gourinchas.

Alan Rappeport, periodista especializado en política económica del NYT con sede en Washington, DC., señaló que la estrategia arancelaria que ha impuesto Trump ha provocado una incertidumbre que ha paralizado a “las empresas estadounidenses que exportan productos al extranjero o dependen de insumos extranjeros para sus productos”, lo que a su vez ha frenado la producción.

Tal situación tiene lugar en el momento en que la mayoría de las economías estaban logrando una estabilización luego de “años de una inflación agobiante”. Apenas el pasado mes de enero el FMI había pronosticado un crecimiento estable para este 2025, sin embargo, el informe Perspectivas pronosticó una desaceleración en la producción mundial del 2.8 por ciento para este año, “desde el 3.3 por ciento en 2024”, indicó Rappeport.

No hay que olvidar que el Presidente de Estados Unidos impuso aranceles del 10 por ciento a gran parte de sus importaciones. Además, de gravámenes punitivos a los productos chinos que ingresan a territorio estadounidense, los cuales ascienden a, al menos, 145 por ciento. Esto se suma a los denominados aranceles "recíprocos", que Trump impuso a países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, así como a la Unión Europea.

Aunque estos últimos se encuentran temporalmente suspendidos, hasta julio próximo, en lo que busca concretar acuerdos bilaterales, las respuestas de las naciones afectadas no se han hecho esperar. Por ejemplo, Canadá y China también impusieron aranceles a productos de la Unión Americana, mientras que la Unión Europea se ha dicho dispuesta a incrementar los aranceles si el Gobierno de Trump incrementa sus gravámenes al 20 por ciento como ha amenazado.

En tanto, para la economía estadounidense también se espera una desaceleración durante este 2025, “al 1.8 por ciento en 2025, frente al 2.8 por ciento del año pasado”, destacó Rappeport, lo que significa casi un punto porcentual menos del 2.7 por ciento de crecimiento que el pasado mes de enero, cuando la economía de la Unión Americana era la más fuerte a nivel mundial, el FMI pronosticó para ese país.

Con tal escenario, el Fondo previó una ralentización a nivel global de la producción, así como dificultades para contener la inflación, que tan sólo en Estados Unidos se elevó del 2 por ciento al 3 por ciento para este 2025, según datos del FMI, lo cuales también han alertado que el riesgo de una recesión para la economía de la Unión Americana se incrementó del 25 por ciento al 40 por ciento.

“El arancel efectivo estadounidense ha superado los niveles alcanzados a principios del siglo XX. Más allá de los aranceles en sí, el aumento de la incertidumbre política, es un factor clave en las perspectivas económicas”, agregó el economista del FMI, quien ahondó que a pesar de que la presión a los precios como consecuencia de los aranceles podría ser temporal, lo que sí corre riesgo de permanecer es la reducción en la producción y la productividad.

El FMI también disminuyó las previsiones de crecimiento para la mayoría de los países, aunque advirtió que tales proyecciones dependían de diversas variables que no podría predecir en este momento. En tanto, Gourinchas, en el informe, consideró la posibilidad de que los aranceles incrementen aún más, lo que supone riesgos importantes para el crecimiento económico mundial, particularmente de los países más pobres.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que anticipan una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de México del 0.3 por ciento para este año. Según el FMI, esta caída estaría impulsada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y representaría una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a su informe de enero.

"No coincidimos. Tenemos modelos económicos de la Secretaría de Hacienda que no coinciden con el organismo, quienes además estaban acostumbrados a decir qué hacer a cada país", indicó. La mandataria federal también criticó la postura de los organismos internacionales, a quienes señala por asumir que los gobiernos no pueden contrarrestar las presiones del mercado.