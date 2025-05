"El comercio no debe ser un arma", dice multimillonario inversionista Warren Buffett

Warren Buffett alertó sobre los peligros financieros que supone la política arancelaria y proteccionista de Estados Unidos, en medio de una fuerte caída en las ganancias de operación de su compañía Berkshire Hathaway.

NUEVA YORK, 4 may (Xinhua).- El multimillonario inversionista estadounidense, Warren Buffett, advirtió ayer sábado contra los aranceles y el proteccionismo.

"El comercio no debe ser un arma", dijo Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, en la reunión anual de accionistas de la compañía, que se celebró en Omaha, Nebraska.

"Es un gran error, en mi opinión, cuando tienes siete mil quinientos millones de personas a las que no les caes muy bien, y tienes 300 millones que alardean de alguna manera de lo bien que les ha ido... No creo que sea correcto, y no creo que sea sabio", indicó Buffett.

"Sí creo que cuanto más próspero sea el resto del mundo --no será a nuestra costa-- más prósperos seremos, y más seguros nos sentiremos, y se sentirán sus hijos algún día", añadió.

Las ganancias de operación de Berkshire Hathaway disminuyeron un 14 por ciento, hasta nueve mil 640 millones de dólares, en el primer trimestre de 2025, con más de 700 millones de dólares de pérdidas relacionadas con el cambio de divisas.

"Nuestros resultados operativos periódicos pueden verse afectados en periodos futuros por los impactos de los acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos actuales, así como por cambios en factores o acontecimientos específicos del sector o de la empresa", señaló Berkshire Hathaway en su informe trimestral de resultados publicado ayer.

"El ritmo de los cambios en estos acontecimientos, incluidas las políticas comerciales internacionales y los aranceles, se ha acelerado en 2025. Sigue existiendo una considerable incertidumbre en cuanto al resultado final de estos acontecimientos", expresó la empresa.