El Presidente de EU ajusta políticas para aliviar tarifas de la industria automotriz

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reducir el impacto económico de los aranceles y evitar que estos tengan un efecto "acumulativo" sobre los fabricantes de automóviles.

El decreto establece que la tarifa aduanera del 25 por ciento para un vehículo importado no se sumará al 25 por ciento aplicado al acero o al aluminio. Por el momento, las piezas procedentes de Canadá y México quedan fuera de los aranceles si entran dentro del tratado de libre comercio de América del Norte.

