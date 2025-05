El Vaticano comparte mensaje inédito de Francisco dirigido a la juventud mexicana

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- El fallecido Papa Francisco animó a los jóvenes de México a no quedarse callados, "hacer lío" y celebrar las cosas buenas de la vida. Esto, a través de un video inédito que difundió el Vaticano, mismo que el Pontífice grabó con motivo de un festival que se llevó a cabo en 2024 el Zócalo de la Ciudad de México.

En el video de aproximadamente un minuto de duración, el pontífice instó a los asistentes del festival de música a provocar y crear movimiento en la sociedad, para que puedan hacer del mundo un lugar mejor.

The late Pope Francis recorded this video message in mid-2024 for the Vitae Fest taking place in Mexico City.

He urged young people to stir things up and to create movement in society, so that they might make the world a better place. pic.twitter.com/MMMm1bcOJB

