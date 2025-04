Francisco reposa en Santa María la Mayor; hace 120 años que un Papa no descansaba ahí

9:30 FRANCISCO YA DESCANSA EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

El Papa Francisco descansa ya en la Basílica de Santa María la Mayor, donde están inhumados otros siete papas, después de que su féretro haya sido enterrado, como era su deseo, en este templo romano, según ha informado la Santa Sede y recoge Vatican News. El cortejo fúnebre con los restos del Pontífice ha llegado al templo alrededor de las 13:00 horas tras la misa exequial celebrada en el Vaticano este sábado 26 de abril.

En contraste con el funeral, al que han asistido líderes de todo el mundo y decenas de miles de fieles, el entierro --una ceremonia privada-- ha contado con la presencia de cardenales y obispos, acompañados de los portadores del féretro y algunos religiosos.

Antes de entrar al templo, un grupo de unas 40 personas --compuesto por pobres, presos, transexuales, sin techo y migrantes-- esperaba el ataúd en la escalinata de acceso a la Basílica Papal de Santa María La Mayor. Cada uno llevaba una rosa blanca en la mano.

A su entrada en la Basílica, se ha colocado la cabeza de Francisco en dirección a la imagen de la Virgen como señal de respeto. Además, unos niños han llevado al altar de la capilla cestas con flores blancas.

El entierro ha estado presidido por el camarlengo, Kevin Farrell, y a la inhumación sólo han asistido familiares y su círculo más cercano, además del grupo elegido por el Pontífice.

Francisco ya manifestó su deseo de ser enterrado en la Basílica Santa María Mayor y no en el Vaticano, tal y como avanzó en diciembre de 2023, en una entrevista a N+ de México, en la que aseguró que ya estaba "preparado" el lugar donde sería enterrado, cuando falleciera, en la Basílica Santa María Mayor de Roma, es decir, fuera del Vaticano.

"Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", precisó. De este modo, Francisco es el primer pontífice en 120 años que no descansa en el Vaticano, que se encuentra a seis kilómetros.

Pope Francis was buried in the side aisle of the Basilica of St Mary Major, between the Pauline Chapel, where his beloved icon of Our Lady ‘Salus Populi Romani’ is located, and the Sforza Chapel.

The Pope's burial rite was preceded by the singing of four psalms and accompanied… pic.twitter.com/EYDUVZsZ4U

— Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025