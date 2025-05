El gobierno de Trump toma decisiones que afectan a México y no avisa. Y ya son varias

A pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presumido una buena relación con Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, en los últimos días el Gobierno estadounidense ha realizado una serie de acciones, que afectan a ambos países, y que no han sido informadas al Gobierno de México.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este día al Gobierno de Estados Unidos transparencia sobre un presunto acuerdo judicial con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, exlider del Cártel de Sinaloa. Se trata del último de varios capítulos, en los que el Gobierno de Donald Trump no ha informado a México, sobre acciones que afectan a ambos países, pero particularmente a los mexicanos.

En los últimos días, el Gobierno estadounidense ha impulsado una serie de medidas, de la cuales no informó a México comenzando por el caso Ovidio Guzmán; el proponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas; el retiro de la visa a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y a su esposo; el cierre de la frontera al ganado mexicano durante 15 días por los brotes de gusano barrenador.

Sheinbaum exige informe sobre familia Guzmán

Este miércoles, en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos información sobre un supuesto acuerdo con Ovidio Guzmán.

La Mandataria estacó que el tema involucra directamente a México, pues los familiares del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán son ciudadanos mexicanos y uno de ellos, el propio Ovidio, fue extraditado pese a tener investigaciones abiertas en el país.

"Tienen que informar y tienen que explicarle al pueblo de Estados Unidos también cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, porque primero son mexicanos; segundo, uno de sus familiares fue extraditado, es decir, tiene una carpeta de investigación aquí”, expuso la mandataria federal.

Sheinbaum refirió que EU tiene una política de no negociar con terroristas, por lo que permitir el ingreso de los familiares de Guzmán sin una explicación contradice su postura oficial.

"Hay que recordar, de nuevo, el tema de la extradición y si, en efecto, existe una política de ellos de no negociar con terroristas”, declaró la Presidenta Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Asimismo, cuestionó la coherencia del Gobierno estadounidense al no informar públicamente sobre las condiciones de la entrada de la familia del narcotraficante.

México rechaza impuesto a remesas

Durante su conferencia matutina del 14 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó una propuesta impulsada en Estados Unidos para imponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas, y celebró que el Senado haya respondido de manera unánime con una carta firmada por todos los partidos políticos.

“Ayer se planteó en una Comisión del Senado la posibilidad de gravar las remesas con el cinco por ciento, y fíjense que ahí estamos de acuerdo todos en que no”, declaró.

“Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no”, indicó la titular del Poder Ejecutivo. “Incluso hay estados que ya gravan las remesas. Ahí todos dijeron: ‘No. A ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia. Es discriminatoria’”, añadió.

La iniciativa promovida por el republicano Jason Smith, denominada The One, Big, Beautiful Bill, busca imponer un gravamen del cinco por ciento a las remesas que envían los migrantes a sus familias.

EU no informó de veto al ganado mexicano

La Presidenta de México expresó el 12 de mayo su molestia debido a que el Gobierno de Estados Unidos no informó sobre la cancelación de la importación de ganado mexicano supuestamente por el gusano barrenador.

“Ya lo dije anteriormente: México no es piñata de nadie, a México se le respeta”.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada sobre la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de cerrar 15 días la frontera al ganado mexicano, con el objetivo de analizar en ese periodo la estrategia conjunta contra el gusano barrenador.

"No estamos de acuerdo con esta medida. El Gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos", aseguró Sheinbaum.

Sheinbaum habla sobre retiro de visa a Gobernadora

En la misma conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de la polémica que envuelve a Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, y a su esposo, Carlos Torres Torres, quienes revelaron en redes sociales que les fue retirada la visa estadounidense.

-¿El Gobierno de Estados Unidos le informó a su Gobierno que le iban a retirar la visa, dado que es una gobernante en funciones? -preguntó una reportera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

-No tenemos ninguna notificación del Gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia Gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar -contestó la mandataria mexicana.

-¿No tiene ningún conocimiento…? -agregó la periodista.

-Las causas, no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. No nos adelantemos. Vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados -reiteró la también científica.

Respecto a la posibilidad de que existían otros casos, apuntó: "No hemos sido notificados de ningún caso, y es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido".

"Vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos estos artículos que salieron de que ya estábamos informados, nada. No estábamos informados, y el Gobierno de los Estados Unidos tiene que informar e informar al Gobierno de México. Entonces vamos a esperar", añadió Claudia Sheinbaum.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez/ Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.