Trump anuncia que Europa tendrá hasta el 9 de julio para negociar acuerdo comercial

Ciudad de México/Madrid, 25 de mayo (SinEmbargo/EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que retrasará la implementación del arancel del 50 por ciento a los productos de la Unión Europea, pasando la fecha límite del 1 de junio al 9 de julio, con el objetivo de dar más tiempo a las negociaciones con el bloque europeo.

La decisión se tomó tras una conversación con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien, según Trump, expresó su interés en alcanzar un acuerdo comercial.

También el Ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, opinó sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos y expresó su "cauto optimismo" sobre las posibilidades de acuerdo.

El viernes, Trump había advertido que los productos europeos enfrentarían aranceles elevados tras señalar que la UE ha sido "difícil de tratar" en materia comercial. Sin embargo, el diálogo de hoy pareció relajar las tensiones.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025