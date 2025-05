La Comisión Europea denunciará aranceles de Trump ante la OMC; alista nuevas tarifas

BRUSELAS 8 May. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea anunció este jueves que denunciará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) los aranceles masivos impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todas las importaciones extranjeras, incluidas las de la Unión Europea; al tiempo que hizo pública su propuesta para una segunda ronda de represalias con las qué gravar productos estadounidenses por valor de cerca de 100 mil millones de euros.

Bruselas insiste en que la "prioridad" sigue siendo un acuerdo negociado con la Administración Trump que evite activar tanto esta segunda ronda --que no estará en todo caso finalizada antes de finales de junio o primeros de julio-- como la primera tanda, diseñada en respuesta a los aranceles al acero y al aluminio y que se suspendió en abril por un periodo de 90 días como gesto de voluntad de acuerdo con la Casa Blanca.

El nuevo catálogo de productos estadounidenses que los servicios comunitarios plantea gravar afectará a una amplia gama de importaciones por valor de 95 mil millones de euros, desde productos industriales --incluido el automóvil o los aviones de Boeing-- hasta agrícolas; pero añade también el impacto de posibles restricciones a la exportación de chatarra y productos químicos europeos por valor de cuatro mil 400 millones de euros.

Con todo, se trata de una fase muy prematura en la que Bruselas somete a consulta pública las referencias identificadas para conocer la opinión de los sectores que los utilizan sobre cuál sería su impacto en el día a día y si podrían encontrar alternativas adecuadas en otros mercados, según explican fuentes comunitarias.

“The current pause from the Trump administration is, de facto, a 25% tariff on EU steel, aluminium and automobiles. The Commission's decision to hold off on immediate retaliation is wise. But let us be clear: Inaction cannot become our policy,” says @jorgenwarborn.#EUUS

Watch⤵️ pic.twitter.com/OdqAhDDrNF

— EPP Group (@EPPGroup) May 7, 2025