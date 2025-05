La UE, empresas y universidades alertan: el control fronterizo de EU endureció más

El endurecimiento de los controles migratorios está empezando a afectar a las reservas de viajes de negocios, afirma The Financial Times. Air France-KLM y Lufthansa han informado de indicios de una menor demanda en las rutas transatlánticas entre los pasajeros europeos.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, muchos ejecutivos corporativos, académicos y funcionarios gubernamentales en Europa y de otros lugares abordan sus viajes a Estados Unidos (EU) borrando contactos, correos electrónicos, mensajes y publicaciones en redes sociales, pues podrían estar sujetos a inspección, reporta The Financial Times al dar a conocer diferentes testimonios.

En esta segunda Administración de Trump se lleva a cabo una aplicación más estricta de las leyes de inmigración y controles fronterizos que incluye la búsqueda e incluso la copia de datos de los dispositivos de los viajeros y, en ocasiones, la denegación de entrada, aún cuando tengan visa. Estas medidas están impulsando a las organizaciones a reevaluar los riesgos y protocolos incluso en viajes de trabajo rutinarios, destaca el reportaje de Anjli Raval en el diario británico.

Alexander, un científico investigador asiático de una prestigiosa universidad estadounidense que viajó a Brasil, tuvo que llevar consigo, por ejemplo, un teléfono desechable y una computadora portátil sin información. Una vez finalizado su trabajo, subió sus datos a la nube y luego limpió la máquina antes de volar a casa. "Me aconsejaron no guardar ningún dato en mis dispositivos", declaró al Financial Times. Fue "extremadamente disruptivo".

"Soy un inmigrante, no un ciudadano estadounidense, que trabaja en el tema del cambio climático y se reúne con actores clave como sindicatos y académicos en Brasil, un país liderado por un Gobierno de izquierda... Todo esto puede volverse en tu contra", declaró Alexander, quien pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.

El diario británico menciona que universidades estadounidenses, como Duke y Columbia aconsejan al personal y estudiantes internacionales no abandonar el país a menos que sea absolutamente necesario. Este llamado se produjo tras una serie de detenciones y deportaciones que han socavado la confianza, incluso entre personas con visas o tarjetas de residencia válidas.

El mes pasado, por ejemplo, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el activista propalestino y graduado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, es deportable debido a sus "creencias, declaraciones o asociaciones" que comprometerían los intereses de la política exterior estadounidense.

A eso se suma que la Comisión Europea ha proporcionado teléfonos desechables y computadoras portátiles básicas a algunos empleados que viajan a Estados Unidos para evitar el riesgo de espionaje.

El Financial Times informó que los comisionados y altos funcionarios que viajaron a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial el mes pasado recibieron esta nueva guía.

Las empresas también están tomando medidas rápidas: muchas buscan nueva asesoría legal para sus empleados que viajan a Estados Unidos por trabajo. Otras están modificando sus planes y, en algunos casos, desaconsejando los viajes.

Elizabeth Nanton, socia de KPMG Law en Canadá, afirmó al Financial Times que, si bien la gran mayoría de los viajeros no presentaban ningún problema, las empresas estaban preparando a su personal que iba a viajar a EU sobre posibles interrogatorios y les aconsejaban qué hacer si sus dispositivos eran registrados.

Independientemente de cuántas veces haya entrado al país un ciudadano no estadounidense, las empresas deberían tratar cada caso como "una nueva determinación de admisibilidad", añadió Nanton, quien ha aconsejado a las empresas que trabajen con especialistas en inmigración caso por caso para estos viajes.

“Algunas empresas están actualizando sus directrices de viaje para EU, aunque existe cautela a la hora de publicar directivas específicas, ya que no quieren llamar la atención de los funcionarios de la Administración Trump”, destaca el Financial Times.

El medio británico menciona cómo un inversor de una importante gestora de activos con sede en el Reino Unido comentó que se les había indicado a sus empleados que "tuvieran mucha precaución" al llevar sus teléfonos personales a EU. "¿Me estás diciendo que viajar por negocios a Estados Unidos ahora es lo mismo que ir a China?", preguntó.

Un ejecutivo de la industria farmacéutica con sede en Nueva York afirmó que algunas grandes empresas del sector no enviaban personal a Estados Unidos, especialmente si creían que era probable que los detuvieran en la frontera por ser "de piel morena, musulmana o china".

Un ejecutivo corporativo con sede en Londres afirmó que su empresa estaba animando a su personal a solicitar Global Entry, el programa estadounidense que agiliza los controles fronterizos para los viajeros que han sido aprobados.

Mientras tanto, algunas empresas tecnológicas estadounidenses instan a su personal extranjero a llevar consigo documentación personal extensa, como certificados de matrimonio, contratos de alquiler y nóminas, para facilitar el reingreso, ahonda el Times.

El reportaje expone que incluso foros en línea como Reddit están repletos de consejos para, por ejemplo, eliminar aplicaciones de redes sociales y evitar almacenar contenido políticamente sensible en el teléfono.

Un abogado de un bufete británico con intereses comerciales en Estados Unidos afirmó que, si bien estas normas siempre habían estado vigentes, ahora se aplican con mayor regularidad, razón por la cual las autoridades del Reino Unido y Alemania han ajustado sus directrices de viaje.

Este cambio está empezando a afectar a las reservas de viajes de negocios. Air France-KLM y Lufthansa han informado de indicios de una menor demanda en las rutas transatlánticas entre los pasajeros europeos. “Hay una clara desaceleración en las reservas de viajes de negocios”, afirmó Henry Harteveldt, analista del sector turístico.

“Varias aerolíneas me comentan que están observando una desaceleración ‘leve’ o ‘modesta’ en sus futuras reservas de viajes de negocios, incluyendo vuelos nacionales en EU, dentro de Europa y en ambas direcciones entre Europa y EU”, expresó Harteveldt al Financial Times.

